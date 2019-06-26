Компанія Razer вляпалася у сексистський скандал: деталі інциденту

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Компанія Razer вляпалася у сексистський скандал
Компанія Razer вляпалася у сексистський скандал / Фото з вільних джерел

Нещодавно популярна стрімерка Gabi потрапила в дуже незручну ситуацію. Кілька років тому дівчина на емоціях образила чоловіків, які намагалися її цькувати. Тепер ця неприємна ситуація стала причиною масштабного скандалу.

Причина скандалу. Як повідомляє Resetera, днями компанія Razer виступила з гучною заявою: вона відмовилася від співпраці з Gabi через те, що кілька років тому та дозволила собі назвати чоловіків сміттям.

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Наслідки для блогерки. Бренд вирішив не розбиратися в тому, що саме підштовхнуло дівчину до такого вчинку, хоча, за її словами, вона лише відреагувала на агресію і грубу поведінку. Геймерка визнала, що вчинила неправильно, вибачилася і запевнила аудиторію, що намагається стати краще.

Але розлючену публіку це не зупинило. Блогерка стверджує, що отримує погрози на адресу своєї родини та друзів, через що вона змушена на час з'їхати.

Gabi
Стрімерка Gabi

Наслідки для Razer. Однак нітрохи не менше дісталося самій Razer. Користувачі незадоволені тим, що компанія прийняла таке рішення через події, які сталася так давно, і вважають вчинок неправильним.

У коментарях користувачі пишуть гнівні пости про те, що все, що відбувається – лише підтвердження того, що Gabi була права. Деякі і зовсім висміюють припущення, що чоловіки за визначенням можуть бути групою, які піддається гнобленням та дискримінації.

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Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес Razer Скандал Гендерна рівність
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