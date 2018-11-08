Компанія Samsung представила нову фірмову оболонку One UI

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Samsung представила нову фірмову оболонку One UI
Samsung представила нову фірмову оболонку One UI / Фото з відкритих джерел

Під час конференції для розробників компанія Samsung також презентувала новий інтерфейс для смартфонів під назвою One UI. Ця нова оболонка має замінити Samsung Experience.

Про це повідомляє Engadget.

Як запевнили інженери, у One UI вони повністю переробили інтерфейс, зробивши його більш мінімалістичним і зручним для користувачів.

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Наприклад, одне із нововведень передбачає умовний поділ додатків на частину, що переглядається, та на інтерактивну. Верхня частина програми відводиться для виведення інформації, нижня – для різних дій.

Samsung представила нову фірмову оболонку One UI

Для користувачів Samsung стане доступним нічний режим 

Також дизайнери змінили усі елементи інтерфейсу, так блоки отримали більш закруглені кути. З'явилася підтримка нічного режиму – екран буде автоматично підлаштовуватися під час доби. Також оболонка може адаптуватися під колір самого смартфона – наприклад, якщо він червоного кольору, то частина елементів буде такого ж кольору.

Samsung представила нову фірмову оболонку One UI

Прошовка стане доступною у наступному році

Які смартфони можуть протестувати прошивку

Бета-версію One UI зможуть випробувати власники Galaxy S9, Galaxy S9 + і Galaxy Note 9. Для 2цьогт потрібно завантажити додаток Samsung Members і вибрати One UI Beta Program Registration.

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Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: Техно
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