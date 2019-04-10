Компанія Sharp показала свою версію гнучкого смартфона: фото

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Гнучкий смартфон від Sharp
Гнучкий смартфон від Sharp / gizchina.com

Компанія Sharp показала в Японії свій прототип смартфона, екран якого може складатися навпіл. Як запевнили в компанії, цей екран витримує до 300 тисяч згинань.

Як пише Gizchina, смартфон отримав органічний електролюмінісцентний дисплей з діагоналлю 6,18 дюйма і роздільною здатністю 3040х1440 пікселів.

Наразі смартфон згинається лише до середини. При цьому фінальна версія зможе згинатися в обох напрямках.

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Що ще відомо. Детальних характеристик у компанії Sharp не назвали. Тільки наголосили, що цей прототип не створений для комерційних цілей.

Sharp

Смарфтон можна буде згинати в обидва боки 

До речі, раніше Sharp запатентувала смартфон, який може згинатися в двох місцях, а також ігровий складаний смартфон. Однак їхні прототипи поки не показують.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони
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