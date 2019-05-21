Компанія Tesla може збанкрутувати: деталі

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Ілон Маск
Ілон Маск / Getty Images

Відомий виробник електрокарів – компанія Tesla – може збанкрутувати протягом найближчих 10 місяців, якщо радикально не перегляне витрати. Відзначимо, що не так давно Tesla залучила понад 2 мільярдів доларів, однак цього може виявитися недостатньо навіть на найближчий рік.

Які способи вирішення проблеми? Як повідомляє видання Electrek із посиланням на офіційний лист Ілона Маска, щоб запобігти банкрутству гендиректор Tesla запропонував урізати витрати на запчастини до електрокарів, зарплати робітникам і оренду приміщень.

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Кожну статтю бюджету буде підписувати особисто Ілон Маск і новий фінансовий директор компанії Зак Кіркгорт.

Неприбутковий рік для компанії. Раніше повідомлялося, що 2019 рік для Tesla виявився не найвдалішим. В цьому році компанії довелося скоротити понад три тисячі співробітників (7%) і відкликати більше 14 000 електромобілів в Китаї через проблеми з подушками безпеки.

Згідно з фінансовим звітом, за перший квартал 2019 року виробник електрокарів отримав 702,1 мільйона доларів збитку і продав на 31% менше машин, ніж кварталом раніше.

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Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес Ілон Маск Tesla Авто
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