Компанію Ілона Маска оберуть для будівництва тунеля під Лас-Вегасом: деталі

Група експертів маркетингової організації Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA), яка займається просуванням Лас-Вегаса, як туристичного напрямку, рекомендувала вибрати компанію The Boring Company Ілона Маска в якості підрядника для будівництва тунеля під містом.

Як зазначає CNET, такий тунель побудують для автономних електромобілів, які перевозитимуть людей в районі конференц-центру Las Vegas Convention Center.

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Деталі угоди. Остаточне рішення щодо The Boring Company примуть на засіданні правління LVCVA, яке пройде 12 березня. Після того, як рішення приймуть, агентство приступить до переговорів з приводу контракту з The Boring Company. LVCVA оцінює фінансову віддачу від проекту в межах від 35 до 55 мільйонів доларів.

Для чого побудують тунель? Наразі ведуться роботи по розширенню конференц-центру LVCC, і організація LVCVA заявила, що учасникам конгресу доведеться долати близько двох миль (3,2 кілометра), щоб пройти від кінця до кінця конференц-центру, звідси і виникла необхідність вирішення для перевезення гостей на місці.



Схема тунелю під конференц-центром LVCC

Влада повідомила, що роботи по розширенню конференц-центру будуть завершені на початку 2021 року, до старту чергової виставки CES. Займана конференц-центром площа зросте до 200 акрів (0,8 квадратних кілометра).

Передбачається, що проект потенційно може з'єднати центр Лас-Вегаса, конференц-центр, міжнародний аеропорт Маккаран і багато інших об'єктів.

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