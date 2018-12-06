Компрометуюче внутрішнє листування працівників Facebook злили у відкритий доступ

250 сторінок із внутрішнім листуванням топ-менеджерів соцмережі Facebook злили у відкритий доступ. Раніше ці документи фігурували в судовому позові між компанією Six4Three і Facebook.

Про це пише ain.ua.

Листування оприлюднила парламентська Комісія щодо цифрових технологій, культури, медіа та спорту.

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Є значна громадська зацікавленість в публікації цих документів. Вони піднімають важливі питання про те, як Facebook відноситься до призначених для користувача даних, про їхню політику роботи з розробниками і про те, як вони користуються своїм монопольним становищем на ринку соціальних медіа,

– заявив голова Комісії Дем'єн Коллінз.

Ще однією причиною публікації цих документів стало те, що парламент не отримав прямих відповідей від Facebook.

Нижче головні тези з цього листування

У компанії існували "білі списки" компаній, яким давали доступ до даних. Але з 2015 року Facebook почав змінювати підхід до доступу даних. Але навіть після обмеження у соцмережі досі є ці "білі списки" компаній, для яких такий доступ залишався відкритим, серед них - Airbnb, Netflix і Lyft.

Цукерберг особисто схвалив закриття доступу до даних для конкурентів. У 2013 році Twitter, один з найбільших конкурентів Facebook, представив відеосервіс Vine. Коли в ньому реєструвалися нові користувачі, у них була можливість підписатися на своїх друзів з Facebook через Facebook API. Цукерберг особисто схвалив рішення одного зі своїх помічників закрити для Vine можливість такої підписки.

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У 2013 році Facebook купив аналітичну компанію Onavo, яка розробила сервіс Onavo Protect. Сервіс збирав дані про всі додатки, які найчастіше застосовував користувач. Таким чином топ-менеджери Facebook отримували дані про роботу конкуруючих додатків.

Компанія працювала над способами збирати дані Android-користувачів так, щоб вони цього не помічали. У лютому 2015 компанія планувала оновити свій Android-додаток. За правилами приватності Android, компанія повинна була повідомити користувачів про це, і дати їм можливість вимкнути такий доступ. Тож у компанії придумали, як оновити додаток, щоб не показувати користувачам спливаюче вікно з попередженням.

Соцмережа думала над тим, щоб продавати дані, призначені для користувача. Так, Цукерберг обговорював з колегами можливість стягувати оплату зі сторонніх розробників за доступ до призначених для користувача даних.

Реакція Цукерберга

На ці оприлюднені дані вже відреагували у Facebook. Там заявили, що це – виборча добірка, тож "вона розповідає історію тільки з одного боку без важливого контексту".

При цьому Цукерберг заявив, що компанія ніколи не продавала призначені для користувача дані і що вона роками фокусувалася на боротьбі з додатками, які зловживають доступом до таких даних.

Це не перший скандал Facebook, пов'язаний із даними користувачів. Так, у березні стало відомо про витік даних із приватних профілів у Facebook. Жертвами стали близько 50 мільйонів сторінок. Доступ до цих даних отримала приватна компанія з аналізу даних Cambridge Analytica (CA).



Це стало можливим завдяки додатку thisismydigitallife, який пропонував сотням тисяч юзерів пройти психологічний тест. Окрім результатів тестування, користувачі також дозволяли обробляти дані про своїх друзів із соцмережі. Так було зібрано відомості із близько 50 мільйонів профілів. Цю інформацію викупила Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією Дональда Трампа під час виборів у 2016 році.