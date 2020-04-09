Як оплачувати комуналку онлайн: запустили навчальне відео

Аби зменшити потребу українці виходити у громадські місця держава пропонує оплачувати комунальні послуги через інтернет. Мінцифра запустила освітній курс "Оплата комуналки онлайн. Залишайся вдома".

"Оплата комунальних платежів онлайн — це єдиний безпечний для здоров’я варіант оплати під час карантину! Освітній серіал допоможе громадянам, особливо людям поважного віку, навчитися різним способам оплати комунальних платежів, не виходячи з дому", – каже очільник Мінцифри Михайло Федоров.

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Про що серіал

Це короткі відео, які охоплюють теми про оплату комунальних платежів: на сайтах комунальних підприємств, за допомогою платіжного сервісу, на сайтах банків, у мобільних застосунках банків.

Це особливо актуально для людей похилого віку, які є у зоні ризику зараження коронавірусом. І саме ця категорія населення не має високої цифрової грамотності.

Особливу увагу тут приділяють безпеці, адже в мережі є дуже багато сайтів, що можуть обікрасти користувача.

До речі, участь в освітньому серіалі взяли заслужений майстер спорту України Василь Вірастюк і експерт із онлайн-платежів Святослав Комаха.

Де дивитись

Освітній серіал доступний на платформі "Дія. Цифрова освіта". Серіал доступний за посиланням.

Що таке Дія?Це масштабний проєкт уряду в рамках ідеї "держава в смартфоні". Раніше запрацював мобільний додаток Дія – його можна безкоштовно завантажити у магазинах додатків для Android та Apple. В рамках цього проєкту вже до кінця 2020 року планують оцифрувати до 50 найпоширеніших державних послуг. А от повністю оцифрувати усі державні послуги планують протягом 3 років.

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