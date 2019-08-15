Konami може випустити нову частину гри Silent Hills

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Konami може випустити нову частину гри Silent Hills
Konami може випустити нову частину гри Silent Hills / Фото з вільних джерел

Колись популярна серія психологічних хорорів Silent Hill зараз перебуває в глибокому забутті. Однак нещодавно студія Konami зареєструвала новий товарний знак Silent Hills, тож в японців все ж є плани на продовження франшизи.

Як повідомляє Gamerant, Konami подала заявку на реєстрацію нової марки Silent Hill в Канаді.

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Чи випустить Konami нову гру Silent Hill? Приємна новина в тому, що вказаний товарний знак не належить до японських аркадних автоматів і подібних видів розваг: йдеться про повноцінну відеогру.

З іншого боку, термін дії поточної торгової марки Silent Hill в Канаді закінчується в грудні. Цілком можливо, що Konami просто хоче оновити свої права.

Навіть якщо це не так, і компанія намагається оживити заморожену серію, варто згадати, на що вона перетворила Metal Gear Solid після звільнення Кодзіми. Залишається сподіватися на краще.

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Теги: Техно Ігри Японія
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