Кондиціонер не потрібен: науковці знайшли новий спосіб порятунку від спеки

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Науковці знайшли новий спосіб порятунку від спеки
Науковці знайшли новий спосіб порятунку від спеки / Фото з вільних джерел

Дослідники із Массачусетського технологічного інституту винайшли новий тип віконного покриття для відбиття тепла. За даними науковців, близько 6% електроенергії, яка виробляється в США, використовується на роботу кондиціонерів, проте є альтернативний спосіб боротися із спекою.

Про це повідомляє 4PDA.

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Розроблена плівка залишається прозорою при температурі навколишнього середовища до 32 градусів. Але з ростом температури вона стає все більш і більш матовою. Як результат, покриття відображає до 70% тепла від сонця, зменшуючи температуру всередині приміщення і знижуючи навантаження на кондиціонер.

Плівка стає матою при температурі вище 29,4 градусів
Плівка стає матою при температурі вище 29,4 градусів

Для досягнення максимального ефекту блокування тепла дослідники впровадили в стандартний поліматеріал мініатюрні наповнені водою сфери. При температурі вище 29,4 градуса сфери починають стискатися, видавлюючи рідину і перетворюючись в зв'язку волокон поліматеріала. Це надає склу матовий зовнішній вигляд, блокує тепло і в той же час пропускає достатню кількість світла.

Відзначимо, що подібні плівки існували і раніше, але вони погано блокували тепло. А з новою розробкою температуру в кімнаті можна буде знизити від 39 градусів до 34 градусів. Навіть таке, здавалося б, незначне зниження температури дозволяє сильно зменшити споживання електроенергії.

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Теги: Техно Побутова техніка Розробки
Джерело: Техно
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