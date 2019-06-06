Конфлікт між українською компанією Kidslox та Apple: американці пішли на поступки

На початку травня з’явилась інформація, що українська ІТ-компанія Kidslox подала скаргу до Європейської комісії з конкуренції на щодо компанії Apple. Зараз в українському офісі повідомили, що Apple в цьому питанні "дала задній хід".

Цю інформацію передає видання AIN.UA, посилаючись на заяву Kidslox.

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Деталі конфлікту. Українці, що розробили додаток для банківського контролю, звинуватили Apple у зловживанні монопольним становищем і "витравлюванні" додатків, що допомагають контролювати перебування дітей за мобільними телефонами.

Річ у тому, що корпорація створила власну програму батьківського контролю і зараз блокує оновлення своїх конкурентів або просто видаляє їх із AppStore. Тобто користувачам не дають змогу обрати той, який підходить їм найбільше.

Поступки. Та нині українці повідомляють, Apple пішла назустріч розробникам додатків батьківського контролю. Американська компанія заявила, що змінила правила перевірки додатків і дозволила використовувати ті технології, які були доступні ще рік тому.

Як розповів CEO Kidslox Віктор Євпак, це – велика перемога для українців, але ще не кінець. Він наголошує, що корпорація не повинна мати ексклюзивне право на вирішення проблеми екранної залежності.

Що таке Kidslox? Це український стартап з офісом у Черкасах. Він розробляє додаток для батьківського контролю Kidslox. Застосунок дає змогу батькам керувати часом, що їхня дитина проводить за мобільним. Батьки можуть блокувати програми, доступ до інтернету та фільтрувати контент, що отримує дитина.



Українці наголошують, що їхній додаток є більш ефективним, ніж аналог від Apple. Адже він виконує миттєве блокування та має більш якісну фільтрацію контенту. Крім того, він дає змогу контролювати як IOS-пристрої, так і на Android.

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