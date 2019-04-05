Конкурент AirPods: Amazon готує власні бездротові навушники

Компанія Amazon працює над запуском власних бездротових навушників, які будуть оснащені підтримкою голосового асистента Alexa. В мережі вже називають розробку конкурентові продуктові від Apple – AirPods.

Як пише Bloomberg, посилаючись на джерела, навушники Amazon працюватимуть за тим же принципом, що і AirPods.

При цьому Amazon обіцяє поліпшити якість звуку. Амбушюри будуть спроектовані так, щоб триматися у вухах користувачів без додаткових кріплень навколо раковини.

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Ці навушники також матимуть футляр для зберігання, який буде виконувати функції зарядки. Користувачі зможуть підключити його через стандартний USB-кабель. За чутками, компанія тестує навушники у чорному і сірому кольорах. Розробкою займається підрозділ Amazon Lab126.

Чи варто хвилюватись Apple? Нещодавно компанія Counterpoint Research оприлюднила звіт, в якому назвала AirPods абсолютними лідерами на ринку бездротових навушників.

За минулий квартал 60% від усіх проданих бездротових навушників були AirPods. Тож малоймовірно, що нові навушники від Amazon істотно похитнуть позицію Apple.

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