Конкурент Uber: Sony запустила свій сервіс таксі

Компанія Sony вирішила розширити свою сферу діяльності та запустила власний сервіс таксі. Він отримав назву S.Ride. Щоправда, він працюватиме лише у Японії.

Як пише ixbt.com, у Японії заборонені сервіси таксі, які не мають власних машин.

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Що відомо про сервіс. Наразі, додаток S.Ride працює тільки в Токіо. Сукупний парк сервісу складає 10 000 машин. До прикладу, один з найпопулярніших сервісів у країні JapanTaxi, має 60 000 машин. Йдеться про кількість машин для всієї країни, а не тільки для Токіо.

Користувачі S.Ride можуть оплачувати проїзд за допомогою кредитних карт або через гаманець S.Ride. Оплата відбувається через зчитування QR-коду, який вказаний на табличці заднього сидіння таксі.

Чи планує компанія розширювати сервіс за межі країни, поки не повідомляють.

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