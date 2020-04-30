Конкурент Zoom: Google Meet стане доступним для всіх користувачів

У травні 2020 року Google почне поступово відкривати по всьому світу безкоштовний доступ до сервісу відеоконференцій Google Meet для всіх користувачів. Таким чином компанія збирається залучити нових користувачів і стати повноцінним конкурентом для подібних сервісів – Zoom, Skype і Facebook Messenger.

Про це пошуковик розповів у своєму блозі. Крім того Google представила безкоштовний доступ до свого сервісу відеоконференцій освітнім установам за допомогою пакета G Suite for Education.

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Варто зазначити, що раніше для підключення до сервісу Google Meet був необхідний платний корпоративний обліковий запис і підписка на пакет G Suite.

Коли Google Meet буде доступним

З травня 2020 року будь-який користувач з обліковим записом Google зможе безкоштовно створювати конференції за участю до 100 осіб, які також повинні мати обліковий запис Google. Без цього приєднатися до конференції неможливо. Це зроблено для безпеки користувачів, щоб мінімізувати ризики втручання у відеодзвінки, як це сталося в Zoom. У конференції не можуть брати участі треті особи без запрошення або анонімні користувачі. Крім того, всі трансляції в Google Meet шифруються, що значно знижує ризик хакерського злому або витоку особистої інформації користувачів.

У безкоштовній версії Google Meet будуть свої обмеження. Наприклад, тривалість створених користувачами конференцій не обмежуватиметься по часу лише до кінця вересня 2020 року. З 30 вересня в Google Meet буде встановлена ​​тривалість таких безкоштовних конференцій – не більше 60 хвилин. До того ж у безкоштовній версії можна буде використовувати стаціонарні номери телефонів для організації нарад.

Щоб дізнатися, коли користувачеві стане можливо використовувати безкоштовно сервіс Google Meet, потрібно заповнити невелику форму на спеціальній сторінці.

Ріст популярності сервісу

У Google відзначають, що з січня 2020 роки кількість щоденних користувачів додатка Google (Hangout) Meet виросло в 30 разів і зараз складає 100 мільйонів. До того ж в компанії заявили, що кожен день в сервісі реєструються понад 3 мільйони нових користувачів.

На початку квітня 2020 року Google перейменувала свої інструменти для корпоративного спілкування. На місце Hangouts тепер прийшли Google Meet і Google Chat.

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