Конкурент Zoom: WhatsApp готує дуже корисне оновлення

Популярний месенджер WhatsApp готує оновлення, де має додати нову цікаву функцію. Це послуга відеоконференцій, що може зробити месенджер конкурентом Skype та Zoom.

Як передає androidauthority.com, через пандемію коронавірусу та запроваджений карантин, попит на відеоконференції колосально зріс. Тож не дивно, що WhatsApp теж вирішили розвивати цей напрям.

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Деталі

Тестери бета-версії WhatsApp у WABetaInfo скажуть, що виявили згадку про нову функцію у бета-версії Android 2.2.128. Інформації про ліміт учасників у групі WhatsApp поки немає, але ймовірно обмеження буде встановлене до 50 учасників.

Чи буде попит

Враховуючи проблеми із безпекою, що існують Zoom, можна припустити, що нова функція месенджера буд затребуваною. Нагадаємо, китайську платформу вже критикують за те, що вона не передбачає наскрізне шифрування даних. Це означає, що як мінімум розробник має змогу спостерігати за приватними відеоконференціями.

Саме з цієї причини корпорації SpaceX, Google та NASA заборонили своїм працівникам використовувати Zoom для обговорень робочих питань.

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