Консоль або смартфон: Samsung запатентувала дивний девайс із гнучким дисплеєм

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Samsung запатентувала дивний девайс із гнучким дисплеєм
Samsung запатентувала дивний девайс із гнучким дисплеєм / Getty Images

Управління США з патентів та торгових марок (USPTO) зареєструвало новий патент компанії Samsung. Документ описує "пристрій із дисплеєм" – дивний ґаджет, який отримав гнучкий дисплей.

Патент описує лише дизайн новинки, тому технічні характеристики не розкриваються. Але можна припустити, що Samsung розробляє якийсь гібрид смартфона і портативної ігрової консолі, повідомляє 3DNews.

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У складеному вигляді пристрій нагадує книжку, у якій гнучкий екран використовується як обкладинка. При цьому на бічній частині однієї з половинок корпусу є невелика відкидна секція: на ній розташовуються фізичні елементи управління – хрестовина і масив кнопок.

Samsung
Samsung запатентувала ще один гнучкий ґаджет

Таким чином, в складеному вигляді ґаджет без проблем поміститься в кишені. Розкривши пристрій, користувачі отримають доступ до великого екрану для запуску ігор, перегляду мультимедійних матеріалів або комфортної роботи з додатками.


Новий девейс від Samsung може виявитися портативною консолю

Про те, коли Samsung може представити робочий пристрій з описаної конструкцією, нічого не повідомляється.

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Теги: Техно Samsung Ґаджети Розробки
Джерело: Техно
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