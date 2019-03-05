Контент у YouTube під загрозою: в ЄС готують правки до законодавства

Відехостинг YouTube може вдатись до блокування контенту через правки до законодавства про авторське право, які готують в ЄС. Таким чином компанія спробує уникнути юридичного ризику.

Про це заявили у компанії Google, якій належить YouTube, передає EUobserver.

"YouTube може почати надмірно блокувати контент, щоб обмежити юридичні ризики згідно з новим законом ЄС про авторське право, за який голосуватимуть члени Європарламенту", - пише видання.

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У чому полягає конфлікт. Обурення викликала стаття 11 про права видавців ЗМІ. У ній сказано, що ЗМІ повинні отримувати винагороду, якщо їхні матеріали повторно використовують агрегатори або соціальні мережі, наприклад Google або Facebook. Також питання виникли і до статті 13, згідно з якою на інтернет-гіганти мають нести відповідальність за порушення користувачами авторських прав на їхніх платформах.

Чому обурюється YouTube. Ці зміни до законодавства зачеплять, у першу чергу, YouTube. Платформі доведеться виплачувати великі авторські відрахування музикантам і звукозаписним компаніям.

Дискусії з цього приводу точаться ще з 2016 року. Восени минулого року CEO YouTube Сьюзен Воджицки заявляла, що її компанія не може відповідати цим правилам. Вона заявила, що кожної хвилини на платформу завантажують понад 400 годин відео. Тож покладати відповідальність на YouTube, щоб прослідковувати кожен ролик, є несправедливо. Як приклад вона привела пісню Despacito (це найпопулярніше відео на YouTube).

Це відео містить кілька авторських прав, починаючи від звукозапису до прав на публікацію. YouTube має угоди з декількома суб'єктами для ліцензування та оплати відео, але деякі правовласники залишаються невідомими. Ця невизначеність означає, що нам, можливо, доведеться заблокувати такі відео, щоб уникнути відповідальності за статтею 13. Помножте цей ризик на масштаб YouTube,

- сказала CEO YouTube.

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