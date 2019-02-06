Концепт майбутнього: як виглядатиме iPhone 2020 року

Фанати Apple очікують, що компанія представить як мінімум один флагман у 2019 році, хоча про майбутню новинку практично нічого невідомо. Відомий інсайдер Бен Гескін вирішив піти далі та припустив, як може виглядати iPhone, який випустять у 2020 році.

Так, інсайдер припускає, що у 2020 році смартфон нарешті позбудеться широкого вирізу вгорі екрану. Замість цього в екрані буде невеличкий отвір для селфі-камери (такі смартфони з "діркою" в екрані готує компанія Samsung, зокрема таке рішення застосували у флагмані Galaxy S10 +).

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Також у новинки будуть ще тонші рамки, ніж у цьогорічних моделей. Виглядає концепт дуже презентабельно.

Що ще відомо. Нещодавно ЗМІ повідомили, що iPhone 2020 року отримає модуль камери для тривимірного сканування. Також раніше було відомо, що у 2020 році в смартфонах Apple врешті з'явитися підтримка 5G (більшість китайських флагманів будуть підтримувати цю технологію вже цьогоріч).

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