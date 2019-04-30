Корабель SpaceX Starship зможе приземлитися на Місяці: фото

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SpaceX Starship
SpaceX Starship / Inverse

Компанія SpaceX планує відправити людей на Місяць в 2023 році. У своєму Twitter-акаунті голова компанії Ілон Маск поділився новим зображення, на якому корабель SpaceX Starship у всій красі впевнено припаркувався на місячній поверхні.

Маску поставили питання про можливу безпечну посадку Starship на нерівну поверхню цього Місяця. Інженер впевнено відповів, що так буде і проілюстрував відповідь картинкою.

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Тим часом, запланований на 2023 рік політ за участю носія Starship на Місяць не передбачає безпосередньо посадку ракетоносія на її поверхню.

Підготовка Starship. Втім, сама ракета Starship поки знаходиться на ранніх етапах розробки. На початку квітня прототип Starship – макет Starhopper для стрибкових випробувань – тільки-тільки відірвався від землі і то на прив'язі.

До відправки Starship до Місяця, не кажучи вже про експедицію на Марс, необхідно виконати настільки колосальну роботу, що в усі ці заходи віриться насилу.

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Теги: Техно Космос Новини Техно SpaceX Ілон Маск Місяць
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