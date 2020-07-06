Адміністрація Дональда Трампа уклала п'ятирічний контракт з Anduril Industries, новою компанією засновника Oculus VR Палмера Лакs, фактично звільненого з Facebok за симпатії до Трампа. Співпраця призведе до створення "віртуальної стіни" між Мексикою та США, яка буде припиняти незаконні спроби перетину кордону за допомогою системи на базі штучного інтелекту..

Anduril Industries до 2022 року встановить 200 "розумних" станцій контролю простору уздовж кордону. На верхівці 10-метрової вежі встановлений масив з датчиків, камер і антен для відстеження тварин, транспортних засобів і людей в момент перетину кордону, повідомляє Engadget.

Цікаво Нейромережа Disney Research реалістично замінює обличчя на відео

Ми будемо точно знати, хто намагається перетнути кордон: людина, корова, транспортний засіб, літак або корабель,

– розповів директор по доходах Anduril Річард Штекман в інтерв'ю The Washington Post.

Але головна особливість системи – це Latur AI. Штучний інтелект буде об'єднувати дані з усіх камер та сенсорів, ідентифікувати рухомі об'єкти і передавати інформацію прикордонній службі і правоохоронним органам.

"Ці вежі дозволяють службовцям ефективно діяти проти злочинних мереж, які сприяють незаконним спробам перетнути кордон", – заявив начальник Служби прикордонного контролю США Родні Скотт.

До теми Штучний інтелект замість судді: програму навчили ділити майно під час розлучення

Мабуть, єдине слабка ланка Anduril Industries – відсутність підтримки технології розпізнавання обличчя. Компанія навмисно відмовилася від збору персональних даних. Це зараз не модно.

Вежі Палмера Лакі довели свою ефективність ще два роки тому. Протягом 10-тижневого періоду тестування програми Lattice, співробітники митниці змогли запобігти 55 несанкціонованих спроб перетнути кордон за допомогою ШІ-системи.