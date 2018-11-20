Корисні функції, які є лише в Android

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Корисні функції, які є лише в Android
Корисні функції, які є лише в Android / Фото з вільних джерел

Операційна система Android має чимало функцій. Зокрема "зелений робот" пропонує користувачам можливості, які ще поки не встигли перейняти конкуренти. Саме про них і піде мова.

Автори з Android Police підготували цікаву добірку, чим саме може здивувати операційна система від Google, зібравши всі функції, про які, можливо, хтось забув.

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Ярлики додатків

Так, в Android можна створити ярлик для швидкого переходу до певного вікна додатка. Наприклад, якщо ви відкриваєте Google Play в основному для переходу до меню встановлених додатків, можна створити ярлик, який буде відразу ж відкривати потрібне вікно.

Створення ярликів на Android-смартфонах
Створення ярликів на Android-смартфонах

Підключення по USB

До Android-смартфону за допомогою OTG-кабелю можна підключати флеш-карти, клавіатуру, мишу та інші пристрої.

Підключення інших пристроїв через USB Підключення інших пристроїв через USB Підключення інших пристроїв через USB
Підключення інших пристроїв через USB

Night Light

Назвати цей режим аналогом Night Shift складно, так як екран адаптується не автоматично, а з урахуванням часу доби. Даний режим прибирає синє світло дисплея, послаблюючи навантаження на очі в темний час доби.

​Нічний режим на Android ​Нічний режим на Android ​Нічний режим на Android
Нічний режим на Android

Блокування в додатку

Функція дозволяє використовувати блокування, щоб заборонити перемикатися між додатками.

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Очищення кешу

На відміну від iOS, в Android легко можна очистити кеш за допомогою програми Files від Google.

Очищення кешу на Android  Очищення кешу на Android  Очищення кешу на Android
Очищення кешу на Android

Можливість повного відключення Wi-Fi та Bluetooth

В iOS повністю можна відключити бездротові мережі тільки через налаштування. У випадку з Android це робиться за допомогою швидких налаштувань в два кліки.

Анімації

В налаштуваннях розробників можна прискорити анімації системи. Такої свободи власникам смартфонів Apple ніхто не дасть.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Інтернет Android Google
Джерело: Техно
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