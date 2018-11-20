Корисні функції, які є лише в Android
Операційна система Android має чимало функцій. Зокрема "зелений робот" пропонує користувачам можливості, які ще поки не встигли перейняти конкуренти. Саме про них і піде мова.
Автори з Android Police підготували цікаву добірку, чим саме може здивувати операційна система від Google, зібравши всі функції, про які, можливо, хтось забув.
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Ярлики додатків
Так, в Android можна створити ярлик для швидкого переходу до певного вікна додатка. Наприклад, якщо ви відкриваєте Google Play в основному для переходу до меню встановлених додатків, можна створити ярлик, який буде відразу ж відкривати потрібне вікно.
Створення ярликів на Android-смартфонах
Підключення по USB
До Android-смартфону за допомогою OTG-кабелю можна підключати флеш-карти, клавіатуру, мишу та інші пристрої.
Підключення інших пристроїв через USB
Night Light
Назвати цей режим аналогом Night Shift складно, так як екран адаптується не автоматично, а з урахуванням часу доби. Даний режим прибирає синє світло дисплея, послаблюючи навантаження на очі в темний час доби.
Нічний режим на Android
Блокування в додатку
Функція дозволяє використовувати блокування, щоб заборонити перемикатися між додатками.
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Очищення кешу
На відміну від iOS, в Android легко можна очистити кеш за допомогою програми Files від Google.
Очищення кешу на Android
Можливість повного відключення Wi-Fi та Bluetooth
В iOS повністю можна відключити бездротові мережі тільки через налаштування. У випадку з Android це робиться за допомогою швидких налаштувань в два кліки.
Анімації
В налаштуваннях розробників можна прискорити анімації системи. Такої свободи власникам смартфонів Apple ніхто не дасть.
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