Корисні функції, які є лише в Android

Операційна система Android має чимало функцій. Зокрема "зелений робот" пропонує користувачам можливості, які ще поки не встигли перейняти конкуренти. Саме про них і піде мова.

Автори з Android Police підготували цікаву добірку, чим саме може здивувати операційна система від Google, зібравши всі функції, про які, можливо, хтось забув.

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Ярлики додатків

Так, в Android можна створити ярлик для швидкого переходу до певного вікна додатка. Наприклад, якщо ви відкриваєте Google Play в основному для переходу до меню встановлених додатків, можна створити ярлик, який буде відразу ж відкривати потрібне вікно.



Створення ярликів на Android-смартфонах

Підключення по USB

До Android-смартфону за допомогою OTG-кабелю можна підключати флеш-карти, клавіатуру, мишу та інші пристрої.



Підключення інших пристроїв через USB

Night Light

Назвати цей режим аналогом Night Shift складно, так як екран адаптується не автоматично, а з урахуванням часу доби. Даний режим прибирає синє світло дисплея, послаблюючи навантаження на очі в темний час доби.



Нічний режим на Android

Блокування в додатку

Функція дозволяє використовувати блокування, щоб заборонити перемикатися між додатками.

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Очищення кешу

На відміну від iOS, в Android легко можна очистити кеш за допомогою програми Files від Google.



Очищення кешу на Android

Можливість повного відключення Wi-Fi та Bluetooth

В iOS повністю можна відключити бездротові мережі тільки через налаштування. У випадку з Android це робиться за допомогою швидких налаштувань в два кліки.

Анімації

В налаштуваннях розробників можна прискорити анімації системи. Такої свободи власникам смартфонів Apple ніхто не дасть.

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