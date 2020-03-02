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Користь від коронавірусу: NASA зафіксувало зниження рівня забруднення повітря у Китаї

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Користь від коронавірусу / zik.ua

NASA показало супутникові знімки, на яких видно зниження рівня забруднення повітря (рівня діоксиду азоту) в Китаї. Діоксид азоту з’являється через викиди газів автотранспортом, електростанціями, промисловими об'єктами тощо.

Як розповіли експерти NASA, спочатку вони помітили, що повітря стало чистішим поблизу Уханя. Саме у цьому місті почалася епідемія коронавірусу.

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А вже до кінця лютого ця тенденція щодо зниження забруднення повітря поширилася на всю країну.

У чом річ

Причина у поширенні коронавірусу. Як відомо, на карантин відправили мільйони людей, багато підприємств призупинили роботу. Як кажуть у NASA, це найбільша подібна акція в історії людства.

"Це вперше я бачу таке істотне падіння рівня діоксиду азоту. На такій великій площі через конкретну подію", – каже дослідник якості повітря в Центрі космічних польотів Годдарда при NASA Фей Лю.

Раніше істотне скорочення шкідливих викидів фіксували під час економічної кризи 2008 року і під час Олімпіади в Пекіні. Однак тоді це було тільки навколо китайської столиці.

NASA зафіксувало зниження рівня забруднення повітря у Китаї

NASA показало зниження рівня забруднення повітря у Китаї

Як відомо, коронавірус завдав серйозної шкоди бізнесу.

  • По-перше, Китай є дуже великим ринком збуду продукції. До прикладу, надходження смартфонів у Китай впали на 38,9%, – до 20,8 мільйона одиниць. Це найгірший показник за багато років.
  • Друга причина – у Китаї зосереджено багато заводів, через карантин працівників, багато підприємств скорочують або призупиняють роботу. Тож виробники вже кажуть про кризу на інших ринках, адже може виникнути дефіцит продукції.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Коронавірус Covid-19 Здоров'я NASA Новини Техно Космос
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