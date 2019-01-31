Користувачі флагманів OnePlus зіштовхнулись із проблемами

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Користувачі флагманів OnePlus зіштовхнулись із проблемами
Користувачі флагманів OnePlus зіштовхнулись із проблемами / aquibrahman.blogspot.com

Власник смартфонів OnePlus за останні кілька днів зіштовхнулись із проблемами у роботі своїх ґаджетів. Так, проблеми виникли у роботі OnePlus 5 і 5T після оновлення операційної системи до Android 9.0 Pie.

Як пише видання ixbt.com, власники минулорічних флагманів OnePlus 6 з 6T теж поскаржились на роботу смартфонів. Зокрема, їхні пристрої почали розряджатися занадто швидко.

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Інші користувачі OnePlus 6 і 6T зауважили, що записаний на смартфони звук виходить дивним і спотвореним. Так, при записі відео звук виглядає "металевим", ніби надходить десь здалеку.

Схожа проблема виникла і в моделі OnePlus 3.

У чому проблема. Річ у тому, що додатки, які працюють з мікрофоном, використовують верхній мікрофон, який спеціально створений для шумозаглушення. Тож аби вирішити баг компанія має додати програмне оновлення, щоб поліпшити якість запису звуку.

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Теги: Техно Смартфони OnePlus
Джерело: Техно
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