Користувачі найчастіше підробляють порноролики: цікава статистика

86 Читать новость на русском
Які відео найчастіше підробляють користувачі
Які відео найчастіше підробляють користувачі / unsplash

Нейромережі навчилися дуже правдоподібно підробляти фото та навіть відео. Фахівці представили звіт, в якому йдеться, що більшість відео, які підробляють за допомогою алгоритмів – порноролики.

Найчастіше deepfake використовують, щоб скомпрометувати публічну людину або звести рахунки з колишніми, а також для шантажу.

Читайте також: Технології deepfake незабаром будуть доступні всім користувачам: що це та які ризики принесе

Що таке deepfake? Це методика синтезу зображення людини, яка базується на штучному інтелекті. Вона використовується для поєднання і накладення існуючих зображень та відео на вихідні зображення або відеоролики.

Deepfake може бути використаний для створення фальшивих порнографічних відео із зірками або порно для помсти. Deepfake-порнографія з'явилася в Інтернеті в 2017 році, зокрема на Reddit, і була заборонена сайтами, включаючи Reddit, Twitter і Pornhub. Окрім того deepfake можуть бути використані для створення підроблених новин і зловмисних обманів.

У недавньому звіті йдеться, що близько 96% deepfake – це фальшиві порноролики, в яких обличчя порноакторів змінюють на інші. На "офіційних" сайтах з deepfake на відео у 100% випадків фігурують жінки. А от у відео, які потрапляють на YouTube статистика дещо інша: 61% – чоловіки і лише 39% – жінки.

Найбільше deepfake контенту надходить від жителів Сполучених Штатів (41%), за нею розмістилася Південна Корея (25%), Великобританія (12%), Канада (6%), Індія (3%) та інші країни (13%). Що стосується розміщення deepfake на YouTube, то лідером тут залишаються США (73%).


Статистика публікацій deepfake

Всього експерти проаналізували понад 14 678 deepfake. За словами фахівців, з минулого року вони спостерігають бум фейкового порно, створеного за допомогою нейромереж.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Загострення в Сирії: урядові війська рушили на допомогу курдам проти армії Туреччини
14 жовтня
5496
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Штучний інтелект Порно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
14 жовтня 20:03 Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
Олег Тичинський 2254
Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
14 жовтня 14:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
Анастасія Можаровська 19483
Огляд Honor 20 Pro: як знімає одна з найкращих камер у світі
13 жовтня 22:04 Огляд Honor 20 Pro: як знімає одна з найкращих камер у світі
Ірина Полицька 2245
Хто така Маргарет Гамільтон: підкорювачка Місяця, про яку звикли мовчати
12 жовтня 22:02 Хто така Маргарет Гамільтон: підкорювачка Місяця, про яку звикли мовчати
Анастасія Можаровська 4268
Історія створення літій-іонних батарей: чим троє науковців заслужили Нобелівську премію з хімії
12 жовтня 18:05 Історія створення літій-іонних батарей: чим троє науковців заслужили Нобелівську премію з хімії
Анастасія Можаровська 2789
Новини
Більше новин
Залиште відгук