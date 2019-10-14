Користувачі найчастіше підробляють порноролики: цікава статистика

Нейромережі навчилися дуже правдоподібно підробляти фото та навіть відео. Фахівці представили звіт, в якому йдеться, що більшість відео, які підробляють за допомогою алгоритмів – порноролики.

Найчастіше deepfake використовують, щоб скомпрометувати публічну людину або звести рахунки з колишніми, а також для шантажу.

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Що таке deepfake? Це методика синтезу зображення людини, яка базується на штучному інтелекті. Вона використовується для поєднання і накладення існуючих зображень та відео на вихідні зображення або відеоролики.



Deepfake може бути використаний для створення фальшивих порнографічних відео із зірками або порно для помсти. Deepfake-порнографія з'явилася в Інтернеті в 2017 році, зокрема на Reddit, і була заборонена сайтами, включаючи Reddit, Twitter і Pornhub. Окрім того deepfake можуть бути використані для створення підроблених новин і зловмисних обманів.

У недавньому звіті йдеться, що близько 96% deepfake – це фальшиві порноролики, в яких обличчя порноакторів змінюють на інші. На "офіційних" сайтах з deepfake на відео у 100% випадків фігурують жінки. А от у відео, які потрапляють на YouTube статистика дещо інша: 61% – чоловіки і лише 39% – жінки.

Найбільше deepfake контенту надходить від жителів Сполучених Штатів (41%), за нею розмістилася Південна Корея (25%), Великобританія (12%), Канада (6%), Індія (3%) та інші країни (13%). Що стосується розміщення deepfake на YouTube, то лідером тут залишаються США (73%).



Статистика публікацій deepfake

Всього експерти проаналізували понад 14 678 deepfake. За словами фахівців, з минулого року вони спостерігають бум фейкового порно, створеного за допомогою нейромереж.

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