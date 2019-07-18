Користувачі не готові прощатися із операційною системою Windows 7: дослідження

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Користувачі не готові прощатися із операційною системою Windows 7
Користувачі не готові прощатися із операційною системою Windows 7 / unsplash

Офіційна підтримка Windows 7 завершиться вже в січні 2020 року, проте дослідження показують, що багато користувачів не планують відмовлятися від ОС. Компанія Kollective проаналізувала ринок і дійшла висновку, що підприємства не готові відмовлятися від Windows 7.

За останніми даними, близько 35% всіх комп'ютерів в світі все ще працюють під управлінням Windows 7, повідомляє news.softpedia.

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Скільки підприємств перейшли на Windows 10?  Компанія Kollective провела дослідження, за результатами якого 96% підприємств вже почали перехід на Windows 10, але багато хто з них навряд чи встигне завершити цей процес до січня 2020 року, коли припиниться офіційна підтримка "сімки".

Які проблеми можуть виникнути при переході на Windows 10? Фахівці Kollective відзначають, що існує безліч факторів, що уповільнюють процес переходу компаній на сучасну версію Windows. Одним з найважливіших є проблема сумісності. При цьому Microsoft заявляє, що 99% програмного забезпечення для Windows 7 повністю підтримується Windows 10.

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Дослідження також показало, що 79% організацій не ставлять оновлення відразу після їх виходу, а замість цього чекають, поки Microsoft почне "примусово" оновлювати комп'ютери. Компанії побоюються, що апдейти можуть завадити нормальному функціонуванню їх комп’ютерів.

Крім того, 53% респондентів заявили, що чекають не менше місяця, перш ніж ставити оновлення ОС, навіть якщо патчі включають критичні виправлення безпеки.

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Подальші оновлення Windows 7 та їх вартість. Microsoft обіцяє продовжити пропонувати призначену для користувача підтримку для Windows 7 після січня 2020 року, але ця послуга вже буде платною. Компаніям доведеться віддати 50 доларів за кожен пристрій на Windows 7 в перший рік після завершення офіційної підтримки, а на другий рік плата підніметься до 100 доларів.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет Windows 10 Microsoft
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