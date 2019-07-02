Користувачі OnePlus 7 Pro отримали дивний спам з ієрогліфами: у чому річ

Власники нової лінійки смартфона OnePlus 7 Pro заявляють, що почали отримувати дивний спам. Так, вони отримували повідомлення, написані ієрогліфами або незв’язною латиницею.

Про це обурені користувачі писали на своїх сторінках у Twitter.

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Did @oneplus just get hacked? What's up with these push notifications? Anyone else? pic.twitter.com/0Kox7AKosd — Nicole Scott in Berlin (@Nicole_Scooter) July 1, 2019

What is wrong with you @oneplus? Why these #spam notifications on my #OnePlus7Pro ?

Seems like someone is testing notifications on LIVE environment @OnePlus_IN @OnePlus_Support pic.twitter.com/N3zbyGp3Z8 — Akshay Tapase (@akshaytapase) July 1, 2019

Що кажуть у компанії. OnePlus вже відреагувала на інцидент. У компанії визнали, що цей спам дійсно мав місце. Його спричинила помилка, після одного з внутрішніх тестів OxygenOS. Тож команда розробників вибачилась перед користувачами.

During an internal test, our OxygenOS team accidentally sent out a global push notification to some OnePlus 7 Pro owners. We would like to apologize for any difficulties, and assure you that our team is currently investigating the error. We’ll share more information soon. — OnePlus (@oneplus) July 1, 2019

Що відомо про OnePlus 7 Pro. Смартфон отримав Fluid OLED-дисплей без жодного отвору чи дірки, а фронтальна камера висувається за допомогою спеціальної конструкції.

Одним із найбільших достоїнств новинки є камера. Основна має три модулі: основний модуль на 48 Мп (f/1.6), ультраширокий на 16 Мп (117 градусів) та 8 Мп телемодуль (f/2.4). Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп. Експерти вже називають камеру одну із найкращих на ринку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 7 Pro Дисплей Розмір: 6,67 дюйма

Тип: Fluid AMOLED

Частота оновлення: 90 Гц Процесор Qualcomm Snapdragon 855 Відеопроцесор Adreno 640 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ / 8 / 12 ГБ

Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ Камери Основна: 48 Мп + 8 Мп + 16 Мп

Фронтальна: висувна Акумулятор 4 100 мАг Операціна система Android Q



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