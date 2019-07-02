Користувачі OnePlus 7 Pro отримали дивний спам з ієрогліфами: у чому річ
Власники нової лінійки смартфона OnePlus 7 Pro заявляють, що почали отримувати дивний спам. Так, вони отримували повідомлення, написані ієрогліфами або незв’язною латиницею.
Про це обурені користувачі писали на своїх сторінках у Twitter.
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Що кажуть у компанії. OnePlus вже відреагувала на інцидент. У компанії визнали, що цей спам дійсно мав місце. Його спричинила помилка, після одного з внутрішніх тестів OxygenOS. Тож команда розробників вибачилась перед користувачами.
Що відомо про OnePlus 7 Pro. Смартфон отримав Fluid OLED-дисплей без жодного отвору чи дірки, а фронтальна камера висувається за допомогою спеціальної конструкції.
Одним із найбільших достоїнств новинки є камера. Основна має три модулі: основний модуль на 48 Мп (f/1.6), ультраширокий на 16 Мп (117 градусів) та 8 Мп телемодуль (f/2.4). Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп. Експерти вже називають камеру одну із найкращих на ринку.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 7 Pro
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- ДисплейРозмір: 6,67 дюйма
Тип: Fluid AMOLED
Частота оновлення: 90 Гц
- ПроцесорQualcomm Snapdragon 855
- ВідеопроцесорAdreno 640
- Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 / 12 ГБ
Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ
- КамериОсновна: 48 Мп + 8 Мп + 16 Мп
Фронтальна: висувна
- Акумулятор4 100 мАг
- Операціна системаAndroid Q
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- ДисплейРозмір: 6,67 дюйма
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