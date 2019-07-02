Користувачі OnePlus 7 Pro отримали дивний спам з ієрогліфами: у чому річ

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OnePlus 7 Pro
OnePlus 7 Pro / wired.com

Власники нової лінійки смартфона OnePlus 7 Pro заявляють, що почали отримувати дивний спам. Так, вони отримували повідомлення, написані ієрогліфами або незв’язною латиницею.

Про це обурені користувачі писали на своїх сторінках у Twitter.

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Що кажуть у компанії. OnePlus вже відреагувала на інцидент. У компанії визнали, що цей спам дійсно мав місце. Його спричинила помилка, після одного з внутрішніх тестів OxygenOS. Тож команда розробників вибачилась перед користувачами.

Що відомо про OnePlus 7 Pro. Смартфон отримав Fluid OLED-дисплей без жодного отвору чи дірки, а фронтальна камера висувається за допомогою спеціальної конструкції.

Одним із найбільших достоїнств новинки є камера. Основна має три модулі: основний модуль на 48 Мп (f/1.6), ультраширокий на 16 Мп (117 градусів) та 8 Мп телемодуль (f/2.4). Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп. Експерти вже називають камеру одну із найкращих на ринку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 7 Pro

    • ДисплейРозмір: 6,67 дюйма
      Тип: Fluid AMOLED
      Частота оновлення: 90 Гц
    • ПроцесорQualcomm Snapdragon 855
    • ВідеопроцесорAdreno 640
    • Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 / 12 ГБ
      Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ
    • КамериОсновна: 48 Мп + 8 Мп + 16 Мп
      Фронтальна: висувна
    • Акумулятор4 100 мАг
    • Операціна системаAndroid Q
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Теги: Техно Смартфони Новини Техно OnePlus
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