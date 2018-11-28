Користувачі судяться з Apple через ціни в App Store

Користувачі Apple подали у суд на компанію. Корпорацію підозрюють у монополії, яка привела до завищених цін на додатки.

Про це пише видання The Washington Post.

Користувачі iPhone обурені, що додатки для смартфонів можна купити тільки через App Store. Це сформувало монополію, яка привела до завищених цін на додатки.

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Судовий прецедент на боці Apple — звинувачення в несправедливій ціновій політиці повинні пред’являти "перші покупці". Розробники платять щорічний внесок в розмірі 100 доларів за функціональність App Store. Тому саме творці програмного забезпечення повинні пред’являти претензії Apple.

Міністерство юстиції теж підтримало Apple.

Однак, якщо суд таки задовольнить позов, компанію можуть зобов’язати виплатити штраф, а також відкрити платформу для сторонніх магазинів.

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