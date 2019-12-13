Користувачів смартфонів на Android попередили про небезпеку на свята: у чому ризик

Власники смартфонів, що працюють на базі операційної системи Android, повинні бути особливо обережними у новорічно-різдвяні свята. Хакери випустили тисячі небезпечних програм, що можуть нашкодити їхнім девайсам.

Як передає видання TechRadar, в цьому переконують експерти дослідницької фірми Barracuda Networks.

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Фахівці виявили 4200 мобільних додатків з тематикою Різдва і Нового року. Ці програми розробили хакери, заразивши їх шкідливим програмним забезпеченням. Деякі з цих програм націлені на крадіжку персональних даних.

Деталі

При чому виглядають віруси цілком невинно – це ігри, відеочати з Санта Клаусом, додатки для покупок тощо. Сім з цих зразків заміняли свою спочатку завантажену версію тією, яку вони отримували з командного сервера.

Ще серед 165 програм використовували надмірну і навіть небезпечну кількість дозволів. Якщо користувач встановлював програму, то автоматично дозволяв їм збирати інформацію і красти персональні дані.

Як захистити девайс

Єдине дієве правило – бути обачними. Не завантажувати підозрілих програм. Експерти рекомендують завантажувати додатки з довірених надійних джерел. Також користувачам радять перевіряти всі програми перед установкою. Уважно стежити за дозволами, які запитують додатки, та не погоджуватись на підозрілі.

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