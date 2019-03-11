Користувачка купила смартфон Xiaomi Mi 9 з дуже помітним багом

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Користувачка купила бракований смартфон Xiaomi Mi 9
Користувачка купила бракований смартфон Xiaomi Mi 9 / Фото з соцмереж

Китаянка купила новий флагманський смартфон Xiaomi Mi 9 і модель виявилась із дуже серйозним багом – у моделі відсутній спалах у камери. Про це жінка розповіла в особистому мікроблозі.

Знімки з бракованим Mi 9 опублікувало видання Gizmochina.

Що далі трапилось зі смартфоном – невідомо. Можливо, магазин замінив модель на ту, що була без поломок.

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Насправді, Бипадки з бракованими смартфонами на заводах – поширене явище. Однак, такі моделі відстежує та прибирає контроль якості. Можливо, річ у підвищеному попиті, про який заявляли топ-менеджери компанії.

Xiaomi Mi 9

Китаянка купила бракований Xiaomi Mi 9

Чим цікавий Xiaomi Mi 9. Новинка отримала 6,39-дюймовий OLED-дисплей. Працює пристрій на процесорі Snapdragon 855. Основна камера потрійна з модулями на 48+ 16 + 12 Мп, ну і у звичайних моделях там присутній спалах.

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Теги: Xiaomi Новини Техно Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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