Коронавірус допоміг підняти точність розпізнавання обличчя під маскою до 95%

Носіння медичних масок, що стало ознакою епідемії коронавірусу, захищає не лише від інфекції, але й від камер стеження. Китайська компанія Hanwang поліпшила свій алгоритм, який тепер з точністю до 95% ідентифікує обличчя під маскою. Все, що для цього знадобилося – достатня кількість фотографій людей в масках. До епідемії їх в такому обсязі не було де взяти.

Ефективність носіння медичної маски залежить від ситуації та тривалості, але для більшості громадян в регіонах з підвищеною активністю вони стали обов'язковим атрибутом і зникли з полиць аптек, розповідає BI.

Цікаво Стартап Everlywell запустив набори для діагностики коронавірусу вдома

Така ситуація створила певні труднощі для систем розпізнавання обличчя на кшталт Apple Face ID, а також правоохоронних структур і приватних компаній, які використовують системи розпізнавання осіб в своїй діяльності в інтересах безпеки і контролю.

Штучний інтелект проти масок

За словами Лей Хуана, глави компанія Hanwang, раніше їхня технологія розпізнавала лише половину облич, закритих маскою до очей. Але завдяки коронавірусу бази даних поповнилися зображеннями людей в масках. Шести мільйонів фотографій вистачило системі машинного навчання, щоб підняти показник ефективності впізнавання з 50% до 95%.

Hanwang спеціалізується на програмах розпізнавання зображень та біометрії, а також на камерах спостереження.



Тисячі людей в масках дозволили навчити алгоритм розпізнавати обличчя краще

Нещодавно компанія отримала замовлення від провінції Хубей, епіцентру спалаху COVID-19, на оновлення програмного забезпечення. Завдання стояло в тому, щоб ідентифікувати медперсонал в масках.

До слова, напередодні систему розпізнавання обличчя правопорушників у темряві замовила армія США. Ідентифікація за допомогою інфрачервоного зображення дозволить розпізнавати злочинців цілодобово, в будь-яку погоду і навіть крізь лобове скло автомобіля на відстані до 500 метрів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно