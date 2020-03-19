Коронавірус: факти проти паніки – на Prometheus з'явився дуже корисний курс

Популярна освітня платформа Prometheus запустила новий безкоштовний онлайн-курс "Коронавірусна інфекція: факти проти паніки". Як можна здогадатись із назви, ці лекції допоможуть українцям краще зрозуміти що таке COVID-19, а відтак знизити кількість фейків та рівень паніки.

Prometheus розробив цей курс разом із медичною платформою INgenius.

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Детальніше про курс

У лекціях "Коронавірусна інфекція: факти проти паніки" доступно викладено найважливіші факти, зібрані авторитетними вченими і міжнародними організаціями охорони здоров'я.

Зокрема, у курсі розповідають скільки вірус "живе" на поверхні предметів, яка вірогідність заразитися від хворої людини та як себе захистити.

Хто у зоні ризику. Вплив віку, статі, хронічних захворювань, важкість перебігу хвороби.

Симптоми, ускладнення та коли варто йти до лікаря.

Чим коронавірус не можна лікувати.

Основні протоколи дій в разі перебування поруч з хворим на коронавірус.

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Хто створив курс

Автором цього курсу лекцій кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Федір Лапій. Він є членом експертної групи МОЗ України "Інфекційні хвороби. Дитячі інфекційні хвороби. Паразитології", а також голова правління організації "Батьки за вакцинацію".

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Під час створення курсу автор покладався на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, Американської служби контролю інфекційних захворювань (CDC), Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC) та порталу для лікарів, що працює на принципах доказової медицини Empendium.

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