Коронавірус на користь: Netflix встановив рекорд за кількістю відвідувачів

Поки багато виробників зазнають серйозних збитків через коронавірус та запроваджений карантин, деякі компанії навпаки спостерігають зростання прибутків.

Зокрема, шалений ріст популярності переживає зараз стрімінговий сервіс Netflix, передає TechCrunch.

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Рекордний показник

У зв'язку з карантинними обмеженнями експерти Netflix прогнозували зростання кількості відвідувачів сервісу. Однак реальні показники перевищили очікування.

До карантину компанія прогнозувала 7 мільйонів ​​нових передплатників за перший квартал року. Насправді ж показник подвоївся – до 15,77 мільйона користувачів.

Зараз загальна база передплатників сервісу складає 182,86 мільйона глядачів.

Як це вплинуло на дохід

Щодо фінансової звітності, то тут компанія зафіксувала дохід у розмірі 5,77 мільярда доларів. У листі до інвесторів компанія пояснила, як пандемія вплинула на її діяльність:

Щоправда, міжнародна виручка виявиться меншою за прогнозовану, через різке зростання долара.

Наразі Netflix оцінює своє зростання як короткочасний сплеск. У компанії вважають, що перегляди і зростання аудиторії сповільняться, як тільки уряди пом'якшать карантинні обмеження.

Тож на другий квартал року в компанії прогнозують 7,5 мільйона нових користувачів.

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