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Коронавірус на користь: Netflix встановив рекорд за кількістю відвідувачів

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Netflix отримує вигоду від коронавірусу / unsplash.com

Поки багато виробників зазнають серйозних збитків через коронавірус та запроваджений карантин, деякі компанії навпаки спостерігають зростання прибутків.

Зокрема, шалений ріст популярності переживає зараз стрімінговий сервіс Netflix, передає TechCrunch.

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Рекордний показник

У зв'язку з карантинними обмеженнями експерти Netflix прогнозували зростання кількості відвідувачів сервісу. Однак реальні показники перевищили очікування.

До карантину компанія прогнозувала 7 мільйонів ​​нових передплатників за перший квартал року. Насправді ж показник подвоївся – до 15,77 мільйона користувачів.

Зараз загальна база передплатників сервісу складає 182,86 мільйона глядачів.

Як це вплинуло на дохід

Щодо фінансової звітності, то тут компанія зафіксувала дохід у розмірі 5,77 мільярда доларів. У листі до інвесторів компанія пояснила, як пандемія вплинула на її діяльність:

Щоправда, міжнародна виручка виявиться меншою за прогнозовану, через різке зростання долара.

Наразі Netflix оцінює своє зростання як короткочасний сплеск. У компанії вважають, що перегляди і зростання аудиторії сповільняться, як тільки уряди пом'якшать карантинні обмеження.

Тож на другий квартал року в компанії прогнозують 7,5 мільйона нових користувачів.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Інтернет Техно Кіно
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