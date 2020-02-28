Коронавірус обвалив китайський ринок смартфонів
Ми не одноразово чули прогнози щодо впливу спалаху коронавіруса на різні галузі ринку, включаючи ринок смартфонів. Саме зараз стали відомі перші реальні дані щодо впливу пандемії.
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Детальніші дані
Статистика, надана аналітиками CAICT, вказує на те, що за минулий місяць у Китаї надходження смартфонів впали на 38,9%, до 20,8 мільйона одиниць. Наразі ці дані не порівнювали з більш ранніми результатами, але, швидше за все, це найгірший показник за багато років.
Видання Weixin зазначає, що надходження китайських брендів впали ще сильніше – на 42,9%. На цьому тлі вельми цікавий той факт, що в січні в Китаї вийшло 34 нових моделі мобільних телефонів, а це на 6,3% більше, ніж за минулий рік.
Деякі аналітики вважають, що за підсумками лише першого кварталу ринок смартфонів Китаю просяде більш ніж на 30%. Які будуть результати на інших ринках наразі не відомо, ці дані будуть проаналізовані пізніше.
Що важливо знати про коронавірус Covid-19?Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився до Японії, Південної Кореї, на Філіппіни, США та в низку країн Європи. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія (північні регіони). Там хворобу виявили в 655 людей, а померло від неї 17 хворих. На території України не зафіксовано жодного випадку зараження небезпечним вірусом з Китаю.
Covid‑19 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 2 858 людей, загалом захворіли 83 391 людина (дані станом на ранок 28 лютого 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 36 598 людей одужали від коронавірусу.
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