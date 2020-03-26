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Коронавірус у США: Tesla вироблятиме апарати штучної вентиляції легень

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Tesla переобладнає свою фабрику для боротьби з коронавірусом / Колаж 24 каналу

Компанія Tesla почне виробництво апаратів штучної вентиляції легень. Для цього переобладнають закритий завод Gigafactory 2 у штаті Нью-Йорк.

Про це заявив засновник та генеральний директор корпорації Ілон Маск на своїй сторінці у Твіттері. 

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Зазначимо, що напередодні кілька фабрик корпорації, серед яких і нью-йоркська, на тлі поширення коронавірусу зупинили свою роботу.

Штат Нью-Йорк вважається одним із найбільших осередків поширення інфекції не тільки у США, а й у світі. Там потребують щонайменше 30 тисяч апаратів штучного дихання.

Довідка. Кількість померлих та хворих на коронавірус у США різко зросла. Станом на 26 березня жертвами коронавірусу у США стали вже 1042 людини. Лише за останню добу померли рекордні 233 інфікованих. Кількість хворих перевищила 69 тисяч осіб.

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Автор: Ірина Буртик
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини США Ілон Маск Техно Ґаджети
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