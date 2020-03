Коронавірус в Україні: в Telegram запрацював бот, який стежить за кількістю хворих

В Telegram запрацював бот, який відслідковує ситуацію з коронавірусом в Україні. Зауважимо, в Україні в місті Чернівці вже зафіксували перший випадок зараження вірусом Covid-19.

Що відомо про бота

Важливо: Як не захворіти на китайський коронавірус: поради Супрун

Волонтери-розробники, які працюють над ботом "Якість повітря в Києві" (@aqualitybot) Telegram представили новий сервіс – "Коронавірус в Україні". Бот моніторить ситуацію з кількістю інфікованих людей та публікує відповідну статистику.

Як наголосили розробники, вони обрали саме Telegram через те, що це майданчик для основного бота "Якість повітря у Києві", яким наразі користується 81 000 киян.

Бот отримує статистику по Україні від МОЗ. По світу – з безлічі джерел WHO, CDC, ECDC, NHC of the PRC, JHU CSSE, DXY, QQ. Ася отримана інформація обробляється волонтерами. Дані по світу оновлюються щогодини, а по Україні – по мірі появи кейсів,

– зазначили розробники.

Підключити бот можна ввівши в пошуковику месенджера Telegram @covid19uabot. Далі слід натиснути /start і ви отримуватимете найсвіжіші дані про розповсюдження Covid-19 у зручний спосіб.

Перший випадок коронавірусу в Україні

Нагадаємо, 29 лютого у чернівецьку інфекційну лікарню госпіталізували чоловіка з клінічними ознаками грипу. Він нещодавно повернувся з Італії, де подорожував з 21 лютого. Пізніше лікарі розпочали вірусологічне обстеження пацієнта – 3 березня повідомили про позитивний результат на коронавірус Covid-19.

Дружина хворого перебуває у самоізоляції у власній квартирі. Оскільки у жінки відсутні симптоми, але вона в зоні ризику – з нею постійно контактує лікар. При появі симптомів жінку одразу госпіталізують та назначать необхідні аналізи.



Основна інформація про коронавірус

Що важливо знати про коронавірус Covid-19

Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився до Японії, Південної Кореї, на Філіппіни, США та в низку країн Європи. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія (північні регіони). Там хворобу виявили в 2 036 людей, а померло від неї 52 хворих. На території Україні поки єдиний зафіксований випадок зараження небезпечним вірусом з Китаю, ще троє людей потенційно можуть бути хворими.

Covid‑19 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 3 129 людей, загалом захворіли 92 156 людей (дані станом на день 3 березня 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 48 166 людей одужали від коронавірусу.

