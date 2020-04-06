Космічна обсерваторія зафіксувала пробудження чорної діри

Космічна рентгенівська обсерваторія "Спектр-РГ" змогла зловити момент пробудження чорної діри у подвійній системі 4U 1755-338, яка перебувала в режимі спокою понад дванадцять років.

Зафіксувати явище вдалося завдяки сплеску рентгенівського випромінювання, викликаного активним поглинанням чорною дірою речовини із зірки-компаньйона, повідомляє пресцентр РАН.

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Деталі відкриття

Під час спостережень 1 квітня 2020 року телескоп ART-XC виявив яскраве джерело в напрямку центру Чумацького Шляху. Його ідентифікували, як маломасивну рентгенівську подвійну систему 4U 1755-338, яка була відкрита першою рентгенівської космічною обсерваторією Uhuru в 1970 році. Система по суті є мікроквазаром орбітальний період якого становить 4,4 години.

У 1996 році 4U 1755-338 перейшов в стадію спокою і не виявляв ознак активності понад двадцять років, проте нові дані говорять про пробудження чорної діри і активного поглинання нею речовини, яка перетягується з зірки-компаньйона. Це проявляється у збільшенні потоку як м'якого, так і жорсткого рентгенівського випромінювання від джерела.

Наразі обсерваторія вже завершила огляд половини небесної сфери, а до червня побудує першу карту всього неба. Надалі, подібна карта буде оновлюватися кожні шість місяців, це пов'язано зі зміною орієнтації орбіти обсерваторії щодо далеких зірок разом з рухом Землі навколо Сонця.

Що відомо про космічну обсерваторію "Спектр-РГ"?Запуск російсько-німецької космічної обсерваторії відбувся 13 липня 2019 року. Вона оснащена двома телескопами – російським АРТ-ХС і німецьким eROSITA. Апарат повинен провести глибокий огляд всього неба в рентгенівському діапазоні. У жовтні минулого року "Спектр-РГ" досяг своєї цільової орбіти навколо точки Лагранжа L2 і приступив до роботи.

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