Космічні війська США показали свою форму: фото

Космічні сили США, про створення яких раніше оголосив американський президент Дональд Трамп, показали, який вигляд має їх форма.

Відповідне фото було опубліковане на офіційній твіттер-сторінці United States Space Force.

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Зазначимо, що напередодні склав присягу перший командувач новостворених Космічних сил – генерал Джон Реймонд. Космічні війська США тісно співпрацюватимуть з повітряними силами та американською зовнішньою розвідкою.



Такий вигляд має форма Космічних військ США

Створення Космічних сил було одним з пріоритетів американського президента Дональда Трампа. До їх складу увійдуть понад 16 тисяч осіб. Це – шостий вид збройних сил США, призначений для здійснення військових операцій у космічному просторі.

Правовий статус космічного простору: що відомо?Космічний простір відкритий для дослідження і використання всіма державами. Він вважається загальною спадщиною людства. Щодо нього діє заборона національного присвоєння (на відміну від повітряного простору над територією держави, щодо якого держава має повний та виключний суверенітет).



Космічний простір частково демілітаризований — заборонено виводити на навколоземні орбіти чи іншим чином розміщувати в космосі ядерну зброю та інші види зброї масового знищення.

До слова, під час саміту країн НАТО у грудні 2019 року космос було визнано шостою сферою військової діяльності.