Космічний корабель Ілона Маска успішно доставив вантаж з МКС

Компанія Ілона Маска SpaceX вже не раз доводила серйозність своїх планів з освоєння космосу. Попри останні невдачі, вантажний корабель Crew Dragon готується до відправки перших туристів на МКС. На цьому тижні також стало відомо про вдале повернення на Землю капсули після 30-денного перебування на міжнародній станції.

Космічний корабель утримувався спеціальної роботизованої рукою, поки відбувалося навантаження відсіків вантажем, повідомляє Slashgear.

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Що повернули на Землю

Після того як все наукове обладнання з результатами експериментів та особистими повідомленнями астронавтів були доставлені на борт, Crew Dragon відокремився від МКС і впав в океан недалеко від Каліфорнії. SpaceX повідомила про успішне виконання місії і безпечну доставку вантажної частини корабля.



Вантажна частина корабля Dragon / SpaceX

Dragon також доставив результати дослідження впливу мікрогравітації на гризунів, яке почалося в 2019 році. Серед інших наукових експериментів значаться дослідження за участю клітин серцевого м'яза і тканинних чіпів. Також на борту корабля був перший біопринтер, відправлений на МКС.

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