Космічний корабель SpaceX Crew Dragon здійснив успішну посадку: відео випробування

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Космічний корабель SpaceX Crew Dragon
Космічний корабель SpaceX Crew Dragon

Для успіху космічної місії важливий не лише зліт зі стартового майданчику, але й безпечне повернення екіпажу на Землю. Слідом за не дуже успішним випробування стартового двигуна Raptor, компанія SpaceX протестувала роботу гальмівної системи космічного корабля Crew Dragon.

Особливості випробування. Для перевірки парашутної системи модуля його скинули з літака, імітуючи фінальний етап приземлення.

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Випробування пройшло успішно: всі чотири гальмівних парашута розкрилися, забезпечивши безаварійну посадку. За запевненням компанії, вона провела вже 25 тестових посадок Crew Dragon з різних висот.

SpaceX повертає Сполученим Штатам можливість польотів людини в космос за допомогою однієї з найбезпечніших і досконалих з коли-небудь створених систем,
– йдеться в описі опублікованого відеоролика.

Випрбування космічного корабля Crew Dragon – дивіться відео

 

Основна мета тестування – забезпечення безпечного приводнення в океан після закінчення космічної місії. Головним конкурентом компанії виступає Boeing. Повідомляється, що компанія також успішно закінчила кваліфікаційні тести парашутної системи в рамках проекту Starliner.

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Теги: Техно Новини Техно Космос SpaceX
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