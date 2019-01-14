Космічний корабель SpaceX Dragon відстикувався від МКС і рухається до Землі

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SpaceX Dragon
SpaceX Dragon / SpaceX

Вантажний космічний корабель Dragon компанії SpaceX у неділю провів успішне відстикування від МКС на орбіті Землі.

Про це компанія SpaceX повідомила у своєму Twitter.

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Зазначається, що корабель приводниться в районі південного узбережжя штату Каліфорнія приблизно о 21:05 за часом Тихоокеанського узбережжя США (7:05 за київським часом).

Dragon було запущенио до МКС 5 грудня. Через три дні він здійснив стиковку зі станцією, доставивши туди понад 2,5 тонни вантажу, в тому числі продовольство і матеріали для серії наукових експериментів, включаючи прилади, призначені для вивчення явищ в атмосфері Землі. Dragon має повернути на Землю понад 1,5 тони вантажу досліджень, обладнання та постачання екіпажу.

 

Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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