Космічний телескоп "Чандра" не знайшов доказів "теорії всього"

Пошук способу об'єднання конфліктних наукових моделей в "теорію всього", що описує всі фундаментальні взаємодії, одне з найголовніших завдань фізики. Обсерваторія провела один з перших експериментів у цій галузі, дослідивши космос в пошуках гіпотетичної частинки, яка могла б зв'язати Всесвіт воєдино.

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Навіщо потрібна "теорія всього"

Стандартна модель фізики частинок непогано пояснює Всесвіт в мікромасштабі, але коли справа доходить до макроскопічних об'єктів, вона починає розвалюватися. Наприклад, один з найбільших її прогалин полягає в тому, що вона не включає гравітацію.

З іншого боку є загальна теорія відносності Ейнштейна, яка багаторазово довела свою надійність в описі фізики масивних об'єктів на кшталт планет, зірок, галактик і галактичних скупчень. На жаль, вона теж починає розвалюватися, коли стикається з явищами на квантовому рівні.

Теорія струн

Один з претендентів на звання теорії всього – теорія струн. Коротенько її ідея полягає в тому, що кожна частка, яку ми вважаємо "точкою", може вважатися струною. Властивості такої частки, її маса або заряд, визначаються її вібрацією. У цій теорії є безліч різних версій, але проблема в тому, що її докази знайти не вдається. А наука не любить ідеї, які не можна довести.

Однак, можливо, для теорії струн ще не все втрачено. Вона передбачає існування гіпотетичних частинок аксіонів, які, як не дивно, перетворюються на фотони, проходячи через магнітні поля. Вони могли б стати необхідним доказом.

Пошук аксіону

Міжнародна команда вчених використовувала для пошуку аксіон космічну рентгенівську обсерваторію "Чандра", направивши її на скупчення Персея, розташоване в 240 світлових роках від Землі, повідомляє New Atlas. В галактичних скупченнях є гігантські магнітні поля і яскраві джерела рентгенівського випромінювання. Тому якщо там є аксіон, астрономи зможуть їх помітити.

Команда вивчила дані, зібрані обсерваторією за більше ніж п'ять діб. Зокрема, телескоп вимірював силу рентгенівських променів, що виникали в результаті падіння речовини в надмасивну чорну діру, що знаходиться в центрі однієї з галактик скупчення Персея. Якби там були аксіони, "Чандра" зміг би їх виявити.

На жаль, їх там не виявилося. Це не означає, що аксіонів не існує. Можливо, у них більша маса, або вони перетворюються в фотони не так просто, як здавалося. Так що поки "теорія всього" залишається недосяжною.

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