Космічний зонд "Вояджер-2" вийшов у міжзоряний простір

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"Вояджер-2"
"Вояджер-2" / NASA

Другий в історії людства космічний апарат, зонд "Вояджер-2" вийшов у міжзоряний простір покинувший геліосферу Сонячної системи. Зонд запустили 40 років тому, розрахований він був всього на п'ять років, але працює до сьогодні.

Про це повідомило NASA.

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Наразі "Вояджер-2" знаходиться на відстані 18 мільярдів кілометрів від Землі і буде на зв'язку ще кілька років. Завдяки цьому апарату ми отримали низку даних про такі планети Сонячної системи, як  Юпітер, Сатурн та Уран. Також на борту "Вояджера-2" перебуває пластина для інших цивілізацій з координатами Сонячної системи. Однак, щоб покинути її межі апарату знадобиться щонайменше тридцять тисяч років.

Нашому апарату потрібно 300 років, щоб досягти внутрішнього краю Хмари Оорта, і, можливо, 30 тисяч років, щоб вийти за його межі,
– уточнив глава програми наукових досліджень Voyager Ед Стоун.

Першим апаратом в історії, який покинув геліосферу, став "Вояджер-1". Це сталося у 2013 році.

Nasa, Вояджер-2, космос
Апарат "Вояджер-2" покинув геліосферу Сонячної системи

Що відомо про місію "Вояджер"?Апарати було запущено у жовтні 1977 року і наразі вони є найбільш живучими апаратами NASA. Місія "Вояджер" спочатку була розрахована на п'ять років, протягом яких обидва апарати повинні були зблизитися з газовими гігантами Юпітером і Сатурном. Вони зуміли виконати не тільки це завдання, але також дослідити й інші далекі планети Сонячної системи. У серпні цього року місії виповнився 41 рік, а "Вояджери" продовжують свою подорож у космічному просторі.

У кінці минулого року NASA вперше за 37 років запустило резервні двигуни "Вояджер-1", які дозволять підтримувати зв'язок з апаратом ще два-три роки.

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Теги: Техно Космос NASA
Джерело: 24 Канал
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