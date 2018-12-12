Космонавти оглянули дірку в МКС та взяли проби герметику

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МКС
МКС / Скріншот

Російські космонавти Олег Кононенко і Сергій Прокоп'єв закінчили роботу на зовнішній поверхні Міжнародної космічної станції і повернулися на борт. Загальна тривалість перебування екіпажу за межами МКС склала 7 годин 45 хвилин.

Про це повідомив "Роскосмос".

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О 21:16 за київським часом (майже на 40 хвилин пізніше ніж було заплановано) космонавти за допомогою двох маніпуляторів "Стріла" дісталися до корабля "Союз МС-09", в якому раніше було виявлено отвір. Маніпулятори знадобилися тому, що на "Союзах" немає поручнів, за які можна триматися і чіплятися, як на інших блоках МКС, призначених для роботи зовні.

На кораблі космонавти за допомогою різака і ножиць по металу розкрили екранно-вакуумну теплоізоляцію (ЕВТІ) недалеко від логотипу Роскосмоса, нанесеного на ЕВТІ. 

Потім розрізали та відігнули мікрометеоритний захист. Щоб дістатися до отвору. При цьому космонавти не помітили на захисному покритті слідів від свердла, які повинні би залишитися якби отвір зробили зсередини корабля.

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Під час огляду отвору космонавти помітили чорно-жовті утворення. Мазків з області отвору і зразки герметика, яким отвір було заблоковано зібрали в ізольований контейнер для подальшого дослідження.

Після закінчення робіт з отвором космонавти повинні були накласти додатковий шар ЕВТІ і закріпити його затискачами. Наземна команда прийняла рішення не робити цього.

NASA, космос, Роскосмос
Загальна тривалість перебування екіпажу за межами МКС склала 7 годин 45 хвилин

Нагадаємо, що 30 серпня на МКС виявили витік повітря. Екіпаж перевірив всі відсіки і виявив дірку на космічному кораблі "Союз МС-09". Тож довелось поставити тимчасову марлеву латку з епоксидною смолою, що й усунуло витік кисню.

При цьому глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що тріщина в обшивці корабля з'явилася через навмисне пробиття дрилем.

Теги: Техно Космос Новини Росії МКС
Джерело: 24 Канал
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