Кожен восьмий українець має один пароль на всі акаунти: цікаве дослідження

Майже 13% українців використовують один єдиний пароль для входу у свої онлайн-акаунти. Кілька різних, але не дуже надійних паролів, застосовує аж 54% людей.

Про це йдеться у дослідженні Fabrizio Ward для Visa. За їхніми даними, унікальний пароль для кожного власного облікового запису використовує лише 34% українців.

До слова Це дуже корупційна історія: у Мінцифри пояснили проблему з реєстрами та витік даних

Найнадійнішими методами ідентифікації для українців є:

відбиток пальця – 89%;

сканування сітківки ока – 87%;

одноразовий пароль – 83%;

сканування особи – 73%.

Майже всі опитані хоча б один раз використовували для ідентифікації біометрію. 67% вважають цей спосіб швидшим, ніж пароль, а 71% – простішим.

Найчастіше українці використовують відбитки пальців: 66% робили це як мінімум один раз, а 36% – регулярно. Розпізнаванням особи на постійній основі користуються лише 13% людей. Найменш популярним виявилися поведінкова біометрія (28%) та розпізнавання голосу (27%).

Витік персональних даних українців: що відомо

12 травня у соцмережах з'явилась інформація про масштабний витік даних українських користувачів. Він відбувався через чат-бота UA Baza у месенджері Telegram.

У відкритий доступ потрапили 26 мільйонів посвідчень водія, а також паролі до соцмереж та електронної пошти.

Спершу у цьому запідозрили застосунок додатку Дія, який зібрав паспорти, посвідчення водія та інші оцифровані документи. Однак у Міністерстві цифрової трансформації пояснили, що додаток не має власної бази даних, вона лише відображає інформацію з реєстрів держорганів.

Пізніше у ДБР повідомили, що до цього можуть бути причетні працівники МВС та Державної міграційної служби.

Ввечері 12 травня стало відомо, що працівники кіберполіції припинили діяльність цього бота. Однак, вже 13 травня він знову відновив свою роботу.