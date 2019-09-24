Краш-тест: iPhone 11 Pro Max випробували на міцність

Під час презентації нового покоління iPhone в компанії Apple значну увагу приділили міцності і витривалості нових пристроїв. Тож фахівці із YouTube-каналу EverythingApplePro протестували наскільки iPhone 11 Pro та 11 Pro Max дійсно міцні.

Зокрема, у рекламі iPhone 11 Pro Max розробник показав, що новинка не боїться механічних пошкоджень – на корпус кидали косметику, їжу і дитячі іграшки.

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Тестери теж вирішили випробувати міцність задню кришку. Новинки черзі кидали на бетонну підлогу з різної висоти, з якої людина може випадково упустити смартфон.

Пристрої падали на корпус і на бічні грані.

iPhone 11 Pro Max випробували на міцність: відео

Що з’ясували? Новинки виявились дійсно міцними. І iPhone 11 Pro, і 11 Pro Max витримали практично всі падіння. Навіть коли смартфони кинули з висоти людського зросту, жоден з них не отримав якихось істотних пошкоджень.

А от фатальними для скляного корпусу стали падіння з триметрової висоти.

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