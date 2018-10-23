Смартфон iPhone Xr хоч і став найдешевшим із трьох представлених новинок. Ціна новинки стартує від 749 доларів (це 21 тисяча гривень). Тобто вже не мало. Однак, ремонт iPhone Xr теж може вдарити по кишені.

Про це повідомляє The Verge.

В компанії оприлюднили розцінки щодо ремонту iPhone Xr. Зокрема заміна РК-дисплею обійдеться власникам у 199 доларів (5 600 гривень). Щоправда, у випадку, якщо на iPhone XR діє доповнена гарантія AppleCare +, то заміна дисплея буде коштувати всього 29 доларів (трохи більше 800 гривень).

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Заміна батареї буде коштувати 69 доларів (майже 2 тисячі гривень). А при наявності гарантії або доповненої гарантії AppleCare + заміна акумулятора безкоштовна.

У той же час ремонт, пов'язаний із заміною задньої кришки, коштує 399 доларів (11 100 гривень). Ремонт передбачає не тільки заміну скляної панелі, але і відновлення всіх гідроізоляційних елементів. Цим і пояснюють таку високу ціну на послугу.

iPhone Xr отримав новітній процесор А12 Bionic, на якому працюють флагмани iPhone Xs та iPhone Xs Max. Xr отримав одинарну, а не здвоєну камеру, LCD-дисплей замість OLED-панелі та алюмінієві, а не сталеві рамки корпусу. Також "бюдженик" не підтримує систему розпізнавання сили натискання 3D Touch. Щоправда, цей смартфон оснащено Face ID для розблокування, а його камера підтримує функцію імітації боке.

В Україні новинка надійде у продаж 2 листопада. Її вартість поки не повідомляють.