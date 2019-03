Топ-ігри лютого: огляд Metro: Exodus, Apex Legends та Far Cry: New Dawn

Лютий 2019 року видався дійсно багатим на ігрові релізи. Розробники представили довгоочікуваний шутер Metro: Exodus, безкоштовну "королівську битву" Apex Legends, бойовик Far Cry: New Dawn та багато інших.

Техно 24 підготував для вас традиційну підбірку найкращих ігор місяця, за версією редакції.

Metro: Exodus

Перше місце серед всіх релізів лютого, на нашу думку, по-праву відправляється до Metro: Exodus. Це не лише через те, що над грою працювали українські розробники із студії 4A Games, а тому що шутер дійсно вийшов неймовірний.

Читайте також: Яку гру можна назвати найкращим релізом місяця? – опитування

Детальніше познайомитися із всіма особливостями гри ви можете у нашому матеріалі, а детальніше про всі скандали навколо шутера Техно 24 написав ще один матеріал.

Трейлер гри Metro: Exodus – дивіться відео

Apex Legends

5 лютого компанія Electronic Arts представила Apex Legends – безкоштовний шутер в жанрі "королівської битви" у всесвіті Titanfall.



Скріншот з гри Apex Legends

Гру розробляє Respawn Entertainment – студія, відповідальна за основні гри серії Titanfall. Respawn і EA стверджують, що Apex Legends піднімає планку жанру "королівської битви" на новий рівень своїми нововведеннями, такими як "маяки відродження, розумна система зв'язку, просунутий ігровий інвентар, а також абсолютно новий спосіб висадки на поле бою".

Сюжет

Дія Apex Legends відбувається у всесвіті Titanfall, а основні механіки прийшли безпосередньо з другої частини. Варто також відзначити, що ніяких Титанів (величезних бойових роботів) в бою не буде.



Скріншот з гри Apex Legends

Особливості геймплея

Apex Legends являє собою умовно-безкоштовну "королівську битву" на 60 осіб, розбитих на команди по троє. На відміну від інших "королівських битв" тут перед матчем ви можете вибрати одного з 8 унікальних персонажів ("легенд") – кожен зі своїми здібностями і роллю в команді.



Скріншот з гри Apex Legends

Також в Apex Legends до початку матчу можна вибрати місце висадки, а напарників дозволено відроджувати. Для поліпшення комунікації всередині команди впроваджена система "пінг" – натисканням однієї кнопки союзники можуть повідомляти один одному про знаходження лута або супротивників.

Трейлер гри Apex Legends – дивіться відео

Варто відзначити, й інтелектуальну систему інвентарю, яка при підборі автоматично прикріпить спорядження на відповідні і придатні йому типи зброї.

Читайте також: Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест

Наразі на всіх платформах: PC, PlayStation 4 та Xbox One гра поширюється бозкоштовно. Проте за доповнення доведеться платити окремо.

Мінімальні системні вимоги Операційна система Windows 7 (64-біт)

Windows 7 (64-біт) Процесор Intel Core i3-6300 (3,8 ГГц) / AMD FX-4350 (4,2 ГГц)

Intel Core i3-6300 (3,8 ГГц) / AMD FX-4350 (4,2 ГГц) Відеокарта NVIDIA GeForce GT 640 / AMD Radeon HD 7730

NVIDIA GeForce GT 640 / AMD Radeon HD 7730 Оперативна пам'ять 6 ГБ

6 ГБ Вільне місце на жорсткому дискуне менше 22 ГБ Рекомендовані системні вимоги Операційна система Windows 7 (64-біт)

Windows 7 (64-біт) Процесор Intel i5 3570K / відповідний від AMD

Intel i5 3570K / відповідний від AMD Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290

NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290 Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Вільне місце на жорсткому дискуне менше 22 ГБ

Досягнення

За перший місяць існування гра показала неймовірний результат: "королівська битва" подолала позначку в 50 мільйонів користувачів. Такий результат робить Apex Legends найбільш швидкозростаючою "королівською битвою" в історії. Наприклад, Fortnite зібрала 45 мільйонів гравців тільки за 16 тижнів.

Статистика Apex Legends за перший місяць – дивіться відео

Відзначимо, до релізу Apex Legends ніяк не рекламувалася і її вихід став справжньою несподіванкою.

Far Cry: New Dawn

Проект не є повноцінною новою частиною, а скоріше спін-оффом до Far Cry 5, а також використовує велику кількість ресурсів попередньої гри, включаючи карту світу, локації і персонажів.

Сюжет

Історія Far Cry: New Dawn починається через 17 років після подій Far Cry 5. Релігійний фанатик Йосиф Сід виявився не таким вже й божевільним параноїком, і на Землю дійсно обрушився ядерний удар. Вибух знищив все живе, дозволивши планеті і її мешканцям переродитися, ставши сильнішими і барвистими.

Трейлер гри Far Cry: New Dawn – дивіться відео

Йосиф був не єдиним параноїком в окрузі Хоуп. Нік Рай також готувався до великого вибуху і побудував власний бункер. За 17 років ресурси встигли закінчитися і люди вирішили вибратися на поверхню, щоб розвідати територію.



Скріншот з гри Far Cry: New Dawn

Вцілілих людей із округу тероризує банда рейдерів на чолі з безжальними Близнюками. Їхня мета – отримати під свій контроль останні ресурси, що залишилися в цьому світі.

Геймплей

Гравцеві належить протистояти їм або самотужки, або об'єднавшись з друзями в кооперативному проходженні. Присутня можливість використовувати найманців і супутників-тварин, які допомагають боротися з рейдерами і захищати останні бази, що вижили.

Читайте також: Офіційні системні вимоги до гри Chernobylite опублікували в мережі

Бази можна покращувати, вдаючись до послуг фахівців, які, крім іншого, виготовляють зброю і спорядження для гравця. Боротьба за територію як і раніше є важливою складовою гри.

Мінімальні системні вимоги Операційна система Windows 7 / 8.1 / 10 (64-біт)

Windows 7 / 8.1 / 10 (64-біт) Процесор Intel Core i5-2400 / AMD FX 6350

Intel Core i5-2400 / AMD FX 6350 Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 670 2 GB / AMD Radeon R9 270X 2 GB

NVIDIA GeForce GTX 670 2 GB / AMD Radeon R9 270X 2 GB Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Версія DirectX 11

11 Вільне місце на жорсткому диску30 ГБ Рекомендовані системні вимоги Операційна система Windows 7 / 8.1 / 10 (64-біт)

Windows 7 / 8.1 / 10 (64-біт) Процесор Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600 Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB / AMD Radeon R9 290X 4 GB

NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB / AMD Radeon R9 290X 4 GB Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Версія DirectX 11

11 Вільне місце на жорсткому диску30 ГБ

Кому гра сподобається:

Шанувальникам серії Far Cry; Любителям шутерів з відкритим світом; Бажаючим зіграти з другом в кооперативі; Фанатам постапокаліптичних ігор.

Кому гра точно не сподобається:

Фанатам RPG, навіть з урахуванням того, що в New Dawn є елементи цього жанру; Геймерам, які шукають хороший сюжет.



Головні антагоністи Far Cry: New Dawn

Відзначимо, гра доступна з 15 лютого на Xbox, PlayStation 4 та PC, зокрема в сервісах Steam та Uplay.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно