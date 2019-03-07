Топ-ігри лютого: огляд Metro: Exodus, Apex Legends та Far Cry: New Dawn
Лютий 2019 року видався дійсно багатим на ігрові релізи. Розробники представили довгоочікуваний шутер Metro: Exodus, безкоштовну "королівську битву" Apex Legends, бойовик Far Cry: New Dawn та багато інших.
Техно 24 підготував для вас традиційну підбірку найкращих ігор місяця, за версією редакції.
Metro: Exodus
Перше місце серед всіх релізів лютого, на нашу думку, по-праву відправляється до Metro: Exodus. Це не лише через те, що над грою працювали українські розробники із студії 4A Games, а тому що шутер дійсно вийшов неймовірний.
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Детальніше познайомитися із всіма особливостями гри ви можете у нашому матеріалі, а детальніше про всі скандали навколо шутера Техно 24 написав ще один матеріал.
Трейлер гри Metro: Exodus – дивіться відео
Apex Legends
5 лютого компанія Electronic Arts представила Apex Legends – безкоштовний шутер в жанрі "королівської битви" у всесвіті Titanfall.
Скріншот з гри Apex Legends
Гру розробляє Respawn Entertainment – студія, відповідальна за основні гри серії Titanfall. Respawn і EA стверджують, що Apex Legends піднімає планку жанру "королівської битви" на новий рівень своїми нововведеннями, такими як "маяки відродження, розумна система зв'язку, просунутий ігровий інвентар, а також абсолютно новий спосіб висадки на поле бою".
Сюжет
Дія Apex Legends відбувається у всесвіті Titanfall, а основні механіки прийшли безпосередньо з другої частини. Варто також відзначити, що ніяких Титанів (величезних бойових роботів) в бою не буде.
Скріншот з гри Apex Legends
Особливості геймплея
Apex Legends являє собою умовно-безкоштовну "королівську битву" на 60 осіб, розбитих на команди по троє. На відміну від інших "королівських битв" тут перед матчем ви можете вибрати одного з 8 унікальних персонажів ("легенд") – кожен зі своїми здібностями і роллю в команді.
Скріншот з гри Apex Legends
Також в Apex Legends до початку матчу можна вибрати місце висадки, а напарників дозволено відроджувати. Для поліпшення комунікації всередині команди впроваджена система "пінг" – натисканням однієї кнопки союзники можуть повідомляти один одному про знаходження лута або супротивників.
Трейлер гри Apex Legends – дивіться відео
Варто відзначити, й інтелектуальну систему інвентарю, яка при підборі автоматично прикріпить спорядження на відповідні і придатні йому типи зброї.
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Наразі на всіх платформах: PC, PlayStation 4 та Xbox One гра поширюється бозкоштовно. Проте за доповнення доведеться платити окремо.
Мінімальні системні вимоги
- Операційна системаWindows 7 (64-біт)
- Процесор Intel Core i3-6300 (3,8 ГГц) / AMD FX-4350 (4,2 ГГц)
- ВідеокартаNVIDIA GeForce GT 640 / AMD Radeon HD 7730
- Оперативна пам'ять6 ГБ
- Вільне місце на жорсткому дискуне менше 22 ГБ
Рекомендовані системні вимоги
- Операційна системаWindows 7 (64-біт)
- Процесор Intel i5 3570K / відповідний від AMD
- ВідеокартаNVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290
- Оперативна пам'ять8 ГБ
- Вільне місце на жорсткому дискуне менше 22 ГБ
Досягнення
За перший місяць існування гра показала неймовірний результат: "королівська битва" подолала позначку в 50 мільйонів користувачів. Такий результат робить Apex Legends найбільш швидкозростаючою "королівською битвою" в історії. Наприклад, Fortnite зібрала 45 мільйонів гравців тільки за 16 тижнів.
Статистика Apex Legends за перший місяць – дивіться відео
Відзначимо, до релізу Apex Legends ніяк не рекламувалася і її вихід став справжньою несподіванкою.
Far Cry: New Dawn
Проект не є повноцінною новою частиною, а скоріше спін-оффом до Far Cry 5, а також використовує велику кількість ресурсів попередньої гри, включаючи карту світу, локації і персонажів.
Сюжет
Історія Far Cry: New Dawn починається через 17 років після подій Far Cry 5. Релігійний фанатик Йосиф Сід виявився не таким вже й божевільним параноїком, і на Землю дійсно обрушився ядерний удар. Вибух знищив все живе, дозволивши планеті і її мешканцям переродитися, ставши сильнішими і барвистими.
Трейлер гри Far Cry: New Dawn – дивіться відео
Йосиф був не єдиним параноїком в окрузі Хоуп. Нік Рай також готувався до великого вибуху і побудував власний бункер. За 17 років ресурси встигли закінчитися і люди вирішили вибратися на поверхню, щоб розвідати територію.
Скріншот з гри Far Cry: New Dawn
Вцілілих людей із округу тероризує банда рейдерів на чолі з безжальними Близнюками. Їхня мета – отримати під свій контроль останні ресурси, що залишилися в цьому світі.
Геймплей
Гравцеві належить протистояти їм або самотужки, або об'єднавшись з друзями в кооперативному проходженні. Присутня можливість використовувати найманців і супутників-тварин, які допомагають боротися з рейдерами і захищати останні бази, що вижили.
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Бази можна покращувати, вдаючись до послуг фахівців, які, крім іншого, виготовляють зброю і спорядження для гравця. Боротьба за територію як і раніше є важливою складовою гри.
Мінімальні системні вимоги
- Операційна системаWindows 7 / 8.1 / 10 (64-біт)
- Процесор Intel Core i5-2400 / AMD FX 6350
- ВідеокартаNVIDIA GeForce GTX 670 2 GB / AMD Radeon R9 270X 2 GB
- Оперативна пам'ять8 ГБ
- Версія DirectX11
- Вільне місце на жорсткому диску30 ГБ
Рекомендовані системні вимоги
- Операційна системаWindows 7 / 8.1 / 10 (64-біт)
- Процесор Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600
- ВідеокартаNVIDIA GeForce GTX 970 4 GB / AMD Radeon R9 290X 4 GB
- Оперативна пам'ять8 ГБ
- Версія DirectX11
- Вільне місце на жорсткому диску30 ГБ
Кому гра сподобається:
- Шанувальникам серії Far Cry;
- Любителям шутерів з відкритим світом;
- Бажаючим зіграти з другом в кооперативі;
- Фанатам постапокаліптичних ігор.
Кому гра точно не сподобається:
- Фанатам RPG, навіть з урахуванням того, що в New Dawn є елементи цього жанру;
- Геймерам, які шукають хороший сюжет.
Головні антагоністи Far Cry: New Dawn
Відзначимо, гра доступна з 15 лютого на Xbox, PlayStation 4 та PC, зокрема в сервісах Steam та Uplay.
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