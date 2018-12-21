Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24

У 2018 році виробники смартфонів намагалися перевершити самі себе і здивувати користувачів. Варто відзначити, що їм вдалося це зробити, – світ побачили неймовірні пристрої.

Техно 24 підготував для вас рейтинг найкращих смартфонів року, які, на нашу думку, точно запам'яталися.

Xiaomi Mi Mix 3

Цей смартфон вразив не лише своїм дизайном, але й можливостями. До того ж одна із модифікацій пристрою від китайського виробника отримала найновіший процесор Qualcomm Snapdragon 855 із підтримкою 5G.

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Xiaomi Mi Mix 3 отримав 6,39-дюймовий дисплей без трендової "моноброви" та з мінімальними рамками. Це вдалося реалізувати завдяки незвичному дизайну – новинка виконана у форм-факторі слайдера.

Зрушення дисплея виконується за допомогою магнітного механізму. Примітно, що звук відкриття можна персоналізувати, вибравши відповідний звуковий ефект в налаштуваннях апарата. За запевненням виробника, ресурс механізму становить 300 000 циклів.

Огляд смартфона Xiaomi Mi Mix 3 – дивіться відео

"Серцем" Mi Mix 3 став 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 845, що працює в тандемі з графічним прискорювачем Adreno 630. Об'єм оперативної пам'яті звичайної версії смартфона становить 6, 8 або 10 ГБ, а вбудованого накопичувача – 128 або 256 ГБ, в залежності від модифікації.

Одразу після анонсу процесора Snapdragon 855 із підтримкою 5G в мережі почали з'являтися різні здогадки щодо смартфонів на базі топової платформи. Першою про запуск 5G-пристрою повідомила OnePlus, проте Xiaomi встигла не лише анонсувати смартфон із підтримкою нових мереж, вона вже готова запустити продаж пристроїв.



Xiaomi Mi Mix 3 першим отримав топовий процесор Snapdragon 855

Спеціалісти сервісу DxOMark відзначили можливості фотокамери Mi Mix 3. Вони підкреслили, що новинка від китайського виробника знімає на рівні найдорожчого флагмана компанії Samsung – Galaxy Note 9, при цьому вартість самого Xiaomi Mi Mix 3 вважається доволі бюджетною.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Mix 3 Дисплей Тип: AMOLED

Діагональ: 6,39 дюйма

Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів

Тип: AMOLED Діагональ: 6,39 дюйма Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 845 / Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 845 / Qualcomm Snapdragon 855 Відеопроцесор Adreno 630 / Adreno 640

Adreno 630 / Adreno 640 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ

Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 12 Мп

​Фронтальна: 24 Мп+ 2 Мп

Основна: 12 Мп + 12 Мп ​Фронтальна: 24 Мп+ 2 Мп Акумулятор 3 850 мАг

3 850 мАг Операційна системаAndroid 9.0 Pie

Смартфони від ще одного китайського виробника потрапили до нашого рейтингу головним чином завдяки своєму процесору. Huawei Mate 20 та Mate 20 Pro отримали 7-нанометрову однокристальну систему Kirin 980, що дало можливість пристроям очолити рейтинги продуктивності ґаджетів.

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Huawei Mate 20 та Mate 20 Pro отримали практично ідентичні дизайни: єдина відмінність в сканері відбитків пальців. Huawei Mate 20 отримав дактилоскоп на задній панелі, а в Huawei Mate 20 Pro його приховали під дисплеєм.



Huawei Mate 20 та Mate 20 Pro отримали цікаве розміщення камер

Хоча камера в обох смартфонах потрійна, сенсори використовуються різні. В Mate 20 застосована комбінація з модулів з роздільною здатністю 12, 16 і 8 Мп, а в Mate 20 Pro – 40, 20 і 8 Мп. При цьому завдання додаткові камери виконують одні і ті ж: зйомка з оптичним зумом і надшироким кутом огляду. Окрім того, Mate 20 Pro отримав триразовий оптичний зум без втрати якості і можливість фокусування на об'єктах з відстані всього 2,5 см.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei Mate 20 Дисплей Тип: IPS

Діагональ: 6,53 дюйма

Роздільна здатність: 2244 x 1080 пікселів

Тип: IPS Діагональ: 6,53 дюйма Роздільна здатність: 2244 x 1080 пікселів Процесор Kirin 980

Kirin 980 Відеопроцесор Mali-G76 MP10

Mali-G76 MP10 Пам'ять Оперативна: 4 ГБ / 6 ГБ

Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ

Оперативна: 4 ГБ / 6 ГБ Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 16 Мп + 8 Мп

​Фронтальна: 24 Мп

Основна: 12 Мп + 16 Мп + 8 Мп ​Фронтальна: 24 Мп Акумулятор 4 000 мАг

4 000 мАг Операційна системаAndroid 9.0 Pie ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei Mate 20 Pro Дисплей Тип: OLED

Діагональ: 6,39 дюйма

Роздільна здатність: 3120 х 1440 пікселів

Тип: OLED Діагональ: 6,39 дюйма Роздільна здатність: 3120 х 1440 пікселів Процесор Kirin 980

Kirin 980 Відеопроцесор Mali-G76 MP10

Mali-G76 MP10 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ

Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ

Оперативна: 6 ГБ Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ Камера Основна: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп

​Фронтальна: 24 Мп

Основна: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп ​Фронтальна: 24 Мп Акумулятор 4 200 мАг

4 200 мАг Операційна системаAndroid 9.0 Pie

Google Pixel 3

Наступний смартфон став одразу і найбільш очікуваним, і найбільшим розчаруванням. Хоча, як його не критикували "пошуковий гігант" точно зміг здивувати.

Найбільшим розчаруванням став дизайн найстаршого представника лінійки – Pixel 3 XL. Девайс отримав величезний виріз в дисплеї, що неабияк обурило шанувальників продукції пошуковика. Проте, новинка від "корпорації добра" має і свої переваги перед конкурентами.

Огляд Google Pixel 3 – дивіться відео

Google Pixel 3 отримав функцію Night Sight, яка використовує штучний інтелект для перефарбовування фотографій, зроблених при нестачі світла, щоб вони не були занадто темними. Фактично, смартфон вгадує колір об'єктів, якщо освітлення не вистачає. Під час самої зйомки необхідно утримувати смартфон деякий час максимально нерухомо, так як робиться серія фотографій, які потім "склеюються" в одну.

Режим Night Sight настільки "витягує" знімки, що часом здається, ніби вони зроблені з використанням потужного спалаху або зовсім при денному освітленні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Google Pixel 3 Дисплей Тип: P-OLED

Діагональ: 5,5 дюйма

Роздільна здатність: 1080 x 2160 пікселів

Тип: P-OLED Діагональ: 5,5 дюйма Роздільна здатність: 1080 x 2160 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 4 ГБ

Вбудована: 64 ГБ

Оперативна: 4 ГБ Вбудована: 64 ГБ Камера Основна: 12.2 Мп

​Фронтальна: 8 Мп + 8 Мп

Основна: 12.2 Мп ​Фронтальна: 8 Мп + 8 Мп Акумулятор 2 915 мАг

2 915 мАг Операційна системаAndroid 9.0 Pie

iPhone Xs Max

Ще однією гучною новинкою 2018 року став смартфон від компанії Apple. Він також вразив потужним процесором та оновленим дизайном.

iPhone Xs Max став першим смартфоном компанії, який отримав гігантський дисплей – 6,5 дюйма. Дисплей ґаджета виконаний за технологією Super Retina і має характерний "чубчик".

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Новинка працює на новому 6-ядерному процесорі А12 Bionic. Як запевняють розробники, новинка на 30% швидша та на 40% енергоефективніша за свого попередника А11 (на якому працює iPhone X). Більше того, А12 став першим 7-нанометровим процесором, який вбудували в телефон. Також, це наразі найпотужніший процесор на ринку смартфонів за результатами тестів в бенчмарку.

Огляд iPhone Xs Max – дивіться відео

Окрім того, версія смартфону для китайського ринку матиме довгоочікувану підтримку двох SIM-карт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ iPhone Xs Max Дисплей Тип: OLED

Діагональ: 5,8 дюйма

Роздільна здатність: Super Retina HD (2688 x 1242 пікселів)

Тип: OLED Діагональ: 5,8 дюйма Роздільна здатність: Super Retina HD (2688 x 1242 пікселів) Процесор Apple A12 Bionic

Apple A12 Bionic Відеопроцесор Власний графічний прискорювач

Власний графічний прискорювач Пам'ять Оперативна: 4 ГБ

Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ

Оперативна: 4 ГБ Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 12 Мп

​Фронтальна: 7 Мп

Основна: 12 Мп + 12 Мп ​Фронтальна: 7 Мп Акумулятор Не повідомляється

Не повідомляється Операційна системаiOS 12

Samsung Galaxy Note 9

Південнокорейський виробник цьогоріч вразив своїм фаблетом. До слова, окрім змін в дизайні новинка отримала шалений цінник, який в Україні зупинився на позначці 36 999 гривень.

Ще до офіційної презентації Samsung анонсував Galaxy Note 9, як смартфон топового рівня. Тож очікування були великі. І треба сказати, що ці очікування були виправдані. Смартфон був презентований на початку серпня, а 16 серпня компанія Samsung провела українську презентацію флагмана.

Огляд Samsung Galaxy Note 9 – дивіться відео

Однією з головних фішок смартфона став S Pen з вбудованим Bluetooth. Тобто стилус окрім своєї основної функції тепер став таким собі пультом дистанційного керування. Тепер ним можна перемикати треки, робити фото тощо.

Не можна не згадати і про пам'ять. Топова модифікація отримала 512 ГБ внутрішньої пам'яті. Також у смартфоні передбачено слот для розширення пам’яті до 512 ГБ. Таким чином Galaxy Note9 став першим смартфоном, що отримав терабайт флеш-пам’яті. На жаль, ця версія не буде доступна на українському ринку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung Galaxy Note 9 Дисплей Діагональ: 6,4 дюйма

Тип: Super AMOLED

Роздільна здатність: 2960 х 1440 пікселів

Діагональ: 6,4 дюйма Тип: Super AMOLED Роздільна здатність: 2960 х 1440 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 845 з тактовою частотою 2,8 Ггц

Samsung Exynos 9810 з тактовою частотою 2,7 Ггц + 1,7 Ггц

Qualcomm Snapdragon 845 з тактовою частотою 2,8 Ггц Samsung Exynos 9810 з тактовою частотою 2,7 Ггц + 1,7 Ггц Відеопроцесор ARM Mali-G72 MP18

ARM Mali-G72 MP18 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ

Вбудована: 128 ГБ / 512 ГБ

Оперативна: 6 ГБ Вбудована: 128 ГБ / 512 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 12 Мп

Основна: 12 Мп + 12 Мп Фронтальна: 8 Мп

Акумулятор 4 000 мАг

4 000 мАг Операційна системаAndroid 8.1 Oreo

OnePlus 6

До нашого рейтингу потрапив ще один смартфон від китайського виробника. OnePlus 6 по праву охрестили "вбивцею флагманів", адже за ціною він значно поступається новинкам від провідних компаній, проте не поступається своїми можливостями.

OnePlus 6 отримав 6,28-дюймовий дисплей Optic AMOLED із співвідношенням сторін 19: 9 та вже звичним вирізом у вигляді "моноброви".

Огляд OnePlus 6 – дивіться відео

Основна камера OnePlus має два модулі на 16 та 20 Мп. Фронтальна камера використовує 16-мегапіксельний датчик з підтримкою штучного інтелекту для створення ефекту боке. Окрім того селфі-камера може розблокувати дисплей за допомогою технології розпізнавання особи. Хоча, якщо ви прихильник технології розблокування за відбитком пальців, тут теж є сканер, розміщений на задній панелі. Крім того, смартфон підтримує функцію Smart Capture, яка автоматично оптимізує якість зображення на основі того, що ви знімаєте.

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"Серцем" OnePlus 6 став процесор Snapdragon 845. Він доступний у трьох версіях: модель з 6 ГБ оперативної та 64 вбудованої пам’яті, версія на 8 ГБ оперативної та 128 ГБ додаткової пам'яті, а також варіант на 8 ГБ / 256 ГБ пам’яті.

Найприємніше у OnePlus 6, безперечно, його ціна. Вона істотно нижча від вартості смартфонів-конкурентів. Так версія 6 ГБ / 64 ГБ обійдеться користувачам в 14 499 гривень, а версію 8 ГБ / 128 ГБ можна придбати за 16 999 гривень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6 Дисплей Діагональ: 6,28 дюйма

Тип: Optic AMOLED

Роздільна здатність: 1080 х 2280 пікселів

Діагональ: 6,28 дюйма Тип: Optic AMOLED Роздільна здатність: 1080 х 2280 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 845 з тактовою частотою 2,8 Ггц

Qualcomm Snapdragon 845 з тактовою частотою 2,8 Ггц Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ

Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основна: 16 Мп + 20 Мп

Фронтальна: 16 Мп

Акумулятор 3 300 мАг

3 300 мАг Операційна системаAndroid 8.1 Oreo

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