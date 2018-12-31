Найкращі смартфони грудня – рейтинг Техно 24
Під кінець року виробники смартфонів випустили кілька цікавих продуктів. Так, Huawei та Samsung майже одночасно представили свої смартфони з "діркою" в екрані. Lenovo випустила пристрій з рекордною оперативною пам’яттю. А компанія Vivo анонсувала смартфон одразу з двома екранами.
Vivo NEX Dual Display
Новий смартфон Vivo отримав одразу два OLED-екрани. При цьому дисплей на фронтальній стороні займає 91,63%, а діагональ становить 6,39 дюйма. Екран на тильній стороні трохи менший – з діагоналлю 5,49 дюйма.
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Щоправда смартфон не отримав фронтальної камери. Але користувач може зробити якісне селфі завдяки другому екранові. Єдина камера має три модулі: ширококутний з роздільною здатністю 12 Мп (f/1.79, OIS), Night Video на 2 Мп (f/1.8) та третій ToF — для вимірювання відстаней, сканування об’ємних об’єктів і більш захищеного розблокування по обличчю.
Працює апарат на топовому процесорі Snapdragon 845 у парі з 10 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті.
Новинку оцінили у 725 доларів (20 300 гривень).
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Vivo NEX Dual Display
- ДисплейТип обох дисплеїв: OLED
Діагональ основного екрану: 6,39 дюйма
Діагональ додаткового: 5, 49 дюйма
Роздільна здатність основного: 2340х1080
Додаткового: 1920х1080
- ПроцесорSnapdragon 845
- ВідеопроцесорAdreno 630
- Пам'ятьОперативна: 10 ГБ
Вбудована: 128 ГБ
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- Акумулятор
- 3500 мАг
- Операційна системаAndroid 9 Pie
Samsung Galaxy A8s
Цей смартфон нас зацікавив перш за все незвичним рішенням для селфі-камери. Її розмістили не в так званій "моноброві" чи у краплеподібному вирізі вгорі екрану, а у спеціальному отворі. Ця технологія отримала назву Infinity-O. При цьому камера не засвічується із підсвічуванням екрану.
Новинка працює на процесорі Snapdragon 710 у парі з 6/8 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.
Фронтальна камера, що захована у "дірці", має датчик роздільною здатністю 24 Мп і ширококутний об'єктив. Основна камера – потрійна, з датчиками на 24 Мп, 10 Мп і 5 Мп. На тильній стороні розмістили і сканер відбитків пальців.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Galaxy A8s
- Дисплей
Діагональ: 6,4 дюйма
Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів
- ПроцесорQualcomm Snapdragon 710
- ВідеопроцесорAdreno 616
- Пам'ятьОперативна: 6/8 ГБ
Вбудована: 128 ГБ
- КамераОсновна: 24 + 20 + 5 Мп
Фронтальна: 24 Мп
- Акумулятор3 400 мАг
- Операційна системаAndroid 8.1 Oreo з оболонкою Samsung Experience
Honor View 20
За кілька годин до презентації Samsung, компанія Huawei представила свій смартфон з "діркою" в екрані під назвою Huawei nova 4. Однак, нас зацікавив інший "дірявий" смартфон, який Huawei презентувала 26 грудня. Він отримав назву Honor View 20.
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Дисплей цієї новинки займає 91,8% передньої панелі. При цьому задня кришка покрита матеріалом для створення майже невидимої нанотекстури. Як розповіли у компанії, вони застосували технологію нанолітографії, яка зазвичай використовується у виробництві інтегральних мікросхем. Таке рішення має зміцнити корпус та зробити пристрій більш приємним на дотик та вигляд.
Пристрій працює на топовому фірмовому процесорі – Kirin 980 у парі з 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті. Тут вбудований накопичувач на 128 або 256 ГБ.
Топова версія Honor View 20 коштує 580 доларів (16 200 гривень).
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor View 20
- Дисплей
Діагональ: 6,4 дюйма
Роздільна здатність: 2310х1080 пікселів
- ПроцесорKirin 980
- ВідеопроцесорMali-G76 MP10
- Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 ГБ
Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ
- КамераОсновна: з трьома модулями
Фронтальна: 25 Мп
- Акумулятор4000 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0 Pie з оболонкою EMUI 9
Lenovo Z5 Pro GT
Цей пристрій став першим на ринку смартфоном, що отримав одразу 12 ГБ оперативної пам'яті. Окрім того, новий флагман від Lenovo оснащений найновішим топовим процесором Snapdragon 855.
Він теж створений у формі слайдера, щоб збільшити площу дисплея, заховавши селфі-камеру.
Lenovo Z5 Pro GT отримав одразу 4 модулі камери. Подвійна фронтальна з датчиками на 16 і 8 Мп та здвоєна основна: 16 і 24 Мп. Топовий варіант смартфона з 12 ГБ оперативної і 512 ГБ вбудованої пам'яті обійдеться покупцям в 635 доларів (близько 17 700 гривень).
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Lenovo Z5 Pro GT
- ДисплейТип: AMOLED
Діагональ: 6,39 дюйма
Роздільна здатність: 2340 x 1080 пікселів
- ПроцесорSnapdragon 855
- ВідеопроцесорAdreno 640
- Пам'ятьОперативна: 6/8/12 ГБ
Вбудована: 128/256/512 ГБ
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- Акумулятор3350 мАг
- Операційна системаAndroid 9 Pie
Huawei P smart 2019
Україна стала першою країною в Європі, де представили новий смартфон Huawei P smart 2019. Новинка працює на 8-ядерному фірмовому процесорі Kirin 710 у парі з 3 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 64 ГБ.
Основна камера здвоєна з роздільною здатністю модулів на 13 і 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 8 Мп.
До речі, Huawei P smart 2019 має модуль NFC, тобто смартфоном можна розраховуватись у магазинах. Щодо безпеки, то тує є сканер відбитків пальців, а також система розпізнавання обличчя Face Unlock 2.0.
Ціна на новинку стартує від 6 499 гривень.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei P smart 2019
- Дисплей
- Тип: IPS
Діагональ: 6,21 дюйма
Роздільна здатність: 2340×1080 пікселів
- ПроцесорKirin 710
- Пам'ятьОперативна: 3 ГБ
Вбудована: 64 ГБ
- КамераОсновна: 13 Мп + 2 Мп
Фронтальна: 8 Мп
- Акумулятор3 400 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0 Pie з прошивкою EMUI 9.0
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