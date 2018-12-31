Найкращі смартфони грудня – рейтинг Техно 24

Під кінець року виробники смартфонів випустили кілька цікавих продуктів. Так, Huawei та Samsung майже одночасно представили свої смартфони з "діркою" в екрані. Lenovo випустила пристрій з рекордною оперативною пам’яттю. А компанія Vivo анонсувала смартфон одразу з двома екранами.

Vivo NEX Dual Display

Новий смартфон Vivo отримав одразу два OLED-екрани. При цьому дисплей на фронтальній стороні займає 91,63%, а діагональ становить 6,39 дюйма. Екран на тильній стороні трохи менший – з діагоналлю 5,49 дюйма.

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Щоправда смартфон не отримав фронтальної камери. Але користувач може зробити якісне селфі завдяки другому екранові. Єдина камера має три модулі: ширококутний з роздільною здатністю 12 Мп (f/1.79, OIS), Night Video на 2 Мп (f/1.8) та третій ToF — для вимірювання відстаней, сканування об’ємних об’єктів і більш захищеного розблокування по обличчю.

Працює апарат на топовому процесорі Snapdragon 845 у парі з 10 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті.

Новинку оцінили у 725 доларів (20 300 гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Vivo NEX Dual Display Дисплей Тип обох дисплеїв: OLED

Діагональ основного екрану: 6,39 дюйма

Діагональ додаткового: 5, 49 дюйма

Роздільна здатність основного: 2340х1080

Додаткового: 1920х1080

Тип обох дисплеїв: OLED Діагональ основного екрану: 6,39 дюйма Діагональ додаткового: 5, 49 дюйма Роздільна здатність основного: 2340х1080 Додаткового: 1920х1080 Процесор Snapdragon 845

Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 10 ГБ

Вбудована: 128 ГБ

Оперативна: 10 ГБ Вбудована: 128 ГБ

Акумулятор

3500 мАг

Операційна система Android 9 Pie

Samsung Galaxy A8s

Цей смартфон нас зацікавив перш за все незвичним рішенням для селфі-камери. Її розмістили не в так званій "моноброві" чи у краплеподібному вирізі вгорі екрану, а у спеціальному отворі. Ця технологія отримала назву Infinity-O. При цьому камера не засвічується із підсвічуванням екрану.

Новинка працює на процесорі Snapdragon 710 у парі з 6/8 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

Фронтальна камера, що захована у "дірці", має датчик роздільною здатністю 24 Мп і ширококутний об'єктив. Основна камера – потрійна, з датчиками на 24 Мп, 10 Мп і 5 Мп. На тильній стороні розмістили і сканер відбитків пальців.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Galaxy A8s Дисплей

Діагональ: 6,4 дюйма

Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів

Діагональ: 6,4 дюйма Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 710

Qualcomm Snapdragon 710 Відеопроцесор Adreno 616

Adreno 616 Пам'ять Оперативна: 6/8 ГБ

Вбудована: 128 ГБ

Оперативна: 6/8 ГБ Вбудована: 128 ГБ Камера Основна: 24 + 20 + 5 Мп

​Фронтальна: 24 Мп

Основна: 24 + 20 + 5 Мп ​Фронтальна: 24 Мп Акумулятор 3 400 мАг

3 400 мАг Операційна система Android 8.1 Oreo з оболонкою Samsung Experience

Honor View 20

За кілька годин до презентації Samsung, компанія Huawei представила свій смартфон з "діркою" в екрані під назвою Huawei nova 4. Однак, нас зацікавив інший "дірявий" смартфон, який Huawei презентувала 26 грудня. Він отримав назву Honor View 20.

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Дисплей цієї новинки займає 91,8% передньої панелі. При цьому задня кришка покрита матеріалом для створення майже невидимої нанотекстури. Як розповіли у компанії, вони застосували технологію нанолітографії, яка зазвичай використовується у виробництві інтегральних мікросхем. Таке рішення має зміцнити корпус та зробити пристрій більш приємним на дотик та вигляд.

Пристрій працює на топовому фірмовому процесорі – Kirin 980 у парі з 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті. Тут вбудований накопичувач на 128 або 256 ГБ.

Топова версія Honor View 20 коштує 580 доларів (16 200 гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor View 20 Дисплей

Діагональ: 6,4 дюйма

Роздільна здатність: 2310х1080 пікселів

Діагональ: 6,4 дюйма Роздільна здатність: 2310х1080 пікселів Процесор Kirin 980

Відеопроцесор Mali-G76 MP10

Mali-G76 MP10 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ

Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основна: з трьома модулями

​Фронтальна: 25 Мп

Основна: з трьома модулями ​Фронтальна: 25 Мп Акумулятор 4000 мАг

4000 мАг Операційна система Android 9.0 Pie з оболонкою EMUI 9

Lenovo Z5 Pro GT

Цей пристрій став першим на ринку смартфоном, що отримав одразу 12 ГБ оперативної пам'яті. Окрім того, новий флагман від Lenovo оснащений найновішим топовим процесором Snapdragon 855.

Він теж створений у формі слайдера, щоб збільшити площу дисплея, заховавши селфі-камеру.

Lenovo Z5 Pro GT отримав одразу 4 модулі камери. Подвійна фронтальна з датчиками на 16 і 8 Мп та здвоєна основна: 16 і 24 Мп. Топовий варіант смартфона з 12 ГБ оперативної і 512 ГБ вбудованої пам'яті обійдеться покупцям в 635 доларів (близько 17 700 гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Lenovo Z5 Pro GT Дисплей Тип: AMOLED

Діагональ: 6,39 дюйма

Роздільна здатність: 2340 x 1080 пікселів



Тип: AMOLED Діагональ: 6,39 дюйма Роздільна здатність: 2340 x 1080 пікселів Процесор Snapdragon 855

Snapdragon 855 Відеопроцесор Adreno 640

Adreno 640 Пам'ять Оперативна: 6/8/12 ГБ

Вбудована: 128/256/512 ГБ

Оперативна: 6/8/12 ГБ Вбудована: 128/256/512 ГБ

Акумулятор 3350 мАг

3350 мАг Операційна системаAndroid 9 Pie

Huawei P smart 2019

Україна стала першою країною в Європі, де представили новий смартфон Huawei P smart 2019. Новинка працює на 8-ядерному фірмовому процесорі Kirin 710 у парі з 3 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 64 ГБ.

Основна камера здвоєна з роздільною здатністю модулів на 13 і 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 8 Мп.

До речі, Huawei P smart 2019 має модуль NFC, тобто смартфоном можна розраховуватись у магазинах. Щодо безпеки, то тує є сканер відбитків пальців, а також система розпізнавання обличчя Face Unlock 2.0.

Ціна на новинку стартує від 6 499 гривень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei P smart 2019 Дисплей

Тип: IPS

Діагональ: 6,21 дюйма

Роздільна здатність: 2340×1080 пікселів

Діагональ: 6,21 дюйма Роздільна здатність: 2340×1080 пікселів Процесор Kirin 710

Kirin 710 Пам'ять Оперативна: 3 ГБ

Вбудована: 64 ГБ

Оперативна: 3 ГБ Вбудована: 64 ГБ Камера Основна: 13 Мп + 2 Мп

​Фронтальна: 8 Мп

Основна: 13 Мп + 2 Мп ​Фронтальна: 8 Мп Акумулятор 3 400 мАг

3 400 мАг Операційна система Android 9.0 Pie з прошивкою EMUI 9.0

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