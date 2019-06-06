Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24

У травні ми побачили кілька цікавих презентацій нових смартфонів. Зокрема, Xiaomi представила довгоочікувані флагмани Redmi K20 і K20 Pro. Бренд Honor, попри скандал із Huawei, випустив лінійку 20 Pro. Також нам представили нового вбивцю флагманів OnePlus 7 Pro.

Це перший флагман компанії під брендом Redmi. Смартфон вже охрестили "вбивця флагманів", адже це один із найдешевших пристроїв на процесорі Snapdragon 855.

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Redmi K20 Pro отримав 6,39-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів. Він оснащений висувною конструкцією фронтальної камери. Завдяки такому рішенню дисплей займає 91,9% всієї передньої панелі.

Redmi K20 Pro отримав дуже насичені кольори

Основна камера потрійна. Головний сенсор – Sony IMX586 з роздільною здатністю 48 Мп та діафрагмою f/1,75; допоміжний модуль із сенсором на 13 Мп (f /2,4); та третій з роздільною здатністю 8 Мп (f /2,4). Роздільна здатність фронтальної камери – 20 Мп.

Також він підтримує фірмову технологію графічного прискорення GPU Game Turbo 2.0, що підвищує продуктивність смартфонів у іграх. Ємність акумулятора склала 4000 мАг з підтримкою швидкої розрядки (27 Вт).

Ціна Redmi K20 Pro

Модифікація із 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті коштує 360 доларів (9 700 гривень); Версія із модифікацією пам’яті 6 + 128 ГБ оцінена у 375 доларів (10 100 гривень); Redmi K20 Pro 8 + 128 ГБ коштує 405 доларів (10 900 гривень); За топову версію 8 + 256 ГБ треба буде заплатити 435 доларів ( 11 700 гривень).

Зараз компанія Huawei переживає не найпростіші часи. Детальніше про скандал із компанією можете прочитати за посиланням. При цьому компанія таки представила нову лінійку флагманів під брендом Honor.

Honor 20 Pro отримав All-View дисплей з діагоналлю 6,26 дюйма. Для селфі-камери інженери використали таке ж рішення, як і у флагмані Samsung Galaxy S10, тобто камеру заховали у спеціальному вирізі в екрані.

Honor 20 Pro отримав одну з кращих камер на ринку

Сканер відбитків пальців розмістили на бічній панелі – це теж свіже рішення для компанії, хоча й не нове для ринку.

Новинка отримала 4 модулі основної камери: головний датчик Sony IMX586 з роздільною здатністю 48 Мп та діафрагмою f/1,4; телефотокамера з роздільною здатністю 8 Мп та діафрагмою f/2,4; макрокамера 2 Мп (f/2,4); та суперширококутний модуль на 16 Мп (f/2,2). Роздільна здатність фронтальної камери – 32 Мп та діафрагмою f/2,2.

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Як свідчать дані сервісу DxOMark (популярний ресурс, що тестує камери), ця камера у рейтингу найкращих поступається лише лідерові – смартфону Huawei P30 Pro.

Honor 20 Pro оснащений фірмовим процесором Kirin 980. Він також має модуль NFC. Ємність батареї становить 4 000 мАг з підтримкою швидкої зарядки (22,5 Вт). Також новинка буде підтримувати технологію GPU Turbo 3.0, що адаптує смартфон навіть для дуже вимогливих ігор.

Ціна. Вартість версії Honor 20 Pro із 8 ГБ оперативки та 256 ГБ флеш-пам’яті оцінили в 599 євро (17 400 гривень).

У травні фанати також дочекались виходу нового покоління "вбивці флагманів" – OnePlus 7 Pro. До речі, новинку одночасно презентували у 4 великих містах: Нью-Йорку (США), Бангалорі (Індія), Лондоні (Великобританія) та Пекіні (Китай).

Просунута версія отримала Fluid OLED-дисплей з діагоналлю 6,67 дюйма без жодного отвору чи дірки. Селфі-камеру заховали у спеціальну висувну кострукцію.

Новинка працює на топовому процесорі Snapdragon 855 у парі з 6 або 8 ГБ оперативної та 128 і 256 ГБ вбудованої пам’яті.

OnePlus 7 Pro отримав потрійну основну камеру: головний модуль на 48 Мп (f/1.6), ультраширокий на 16 Мп (117 градусів) та 8 Мп телемодуль (f/2.4). Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп.

При цьому сертифікація захисту від вологи і пороху відсутня. Сканер відбитка пальців вбудували в дисплей.

Селфі-камера у OnePlus 7 Pro – висувна

Ціна OnePlus 7 Pro в Україні

Ціна моделі 6 + 128 ГБ пам'яті оцінена у 21 999 гривень; Вартість модифікації 8 + 256 ГБ пам'яті коштує 22 999 гривень; За топову версію 12 +256 ГБ пам'яті треба заплатити 24 999 гривень.

Та не флагманами єдиними. Минулого місяця компанія Meizu представила свій новий смартфон середнього рівня – Meizu 16Xs. Він отримав хороші відгуки критиків.

Смартфон оснащений AMOLED-дисплеєм з діагоналлю 6,2 дюйма та роздільною здатністю 2232х1080 пікселів. Сканер відбитків пальців під назвою Super mTouch вбудували в екран.

Meizu 16Xs – непоганий смарфтон середнього рівня

Серцем пристрою став чіп Snapdragon 675 у парі із 6 ГБ оперативної пам’яті. Вбудованої пам’яті передбачено 64 або 128 ГБ.

За автономність відповідає батарея, ємністю 4000 мАг (із підтримкою швидкої зарядки до 18 Вт).

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Новинка отримала дуже непогану камеру, яка складається з трьох об’єктивів: головний з роздільною здатністю 48 Мп та апертурою f/1.7; допоміжний на 8 Мп (f/2.2) та ультраширокий на 5 Мп (f/1.9). Роздільна здатність камери – 16 Мп зі світлосилою f/2.2.

Ціна

Meizu 16Xs із накопичувачем 64 ГБ коштує 1698 юанів (6 500 гривень); Модифікація із 128 ГБ флеш-сховища коштує 1998 юанів (7 600 гривень).

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