Найкращі смартфони Xiaomi 2019 року – підбірка Техно 24

Компанія Xiaomi кожного року представляє багато нових смартфонів у різних цінових категоріях. 2019 рік не став виключенням для китайського вендора і компанія представила багато цікавих пристроїв.

Журналісти Техно 24 зібрали для вас найцікавіші та найреволюційніші пристрої компанії Xiaomi, які представили в 2019 році.

До теми: Найкращі флагманські смартфони 2019 року – підбірка Техно 24

Redmi Note 7

Розпочнемо, напевно, із цьогорічного бестселера – Redmi Note 7. Хоча смартфон і відносять до бюджетного сегменту він отримав продуктивний процесор, хорошу камеру та дуже привабливий цінник. Напевно, саме через набір характеристик та доступну ціну новинка стала такою популярною у всьому світі.

Технічні характеристики

Серцем Redmi Note 7 став 8-ядерний процесор Snapdragon 660, який у парі із 3 ГБ, 4 ГБ або 6 ГБ забезпечує комфортну роботу на пристрої. Обсяг вбудованого сховища в Redmi Note 7 може бути 32 ГБ або 64 ГБ.

Окрім того, смартфон отримав великий 6,3-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2340 x 1080 пікселів, співвідношенням сторін 19,5: 9 і краплевидним вирізом для селфі-камери. Він займає майже 95% площі передньої панелі, товщина бічних рамок становить всього 1,95 міліметра.

Ємність акумулятора смартфона з підтримкою технології швидкої зарядки Quick Charge 4 становить 4 000 міліампер годин. Примітно, що виробник оснастив новинку сучасним гніздом USB Type-C. Також апарат обладнаний інфрачервоним портом і 3,5-міліметровим аудіороз'ємом, NFC в смартфоні відсутній.

Огляд смартфона Redmi Note 7 – дивіться відео

Камери

Основний сенсор подвійної камери Xiaomi Redmi Note 7 на 48 Мп виділяється розміром пікселя 0,8 мкм і апертурою f / 1.8. Роздільна здатність допоміжного датчика – 5 Мп, селфі-камери – 13 Мп. Розширені фотоможливості Redmi Note 7 забезпечує підтримка функцій штучного інтелекту.

Ціна

В Україні ціни на Xiaomi Redmi Note 7 стартують з позначки 3 975 гривень.

Redmi K30 5G

Цей смартфон потрапив до нашого списку через набір своїх функцій і найнижчу ціну, як для 5G-смартфона.

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Основні характеристики

Redmi K30 отримав 6,67-дюймовий Full HD+ екран з роздільною здатністю 1080×2400 пікселів. Для додаткового захисту смартфон покритий захисним склом Corning Gorilla Glass 5.

Redmi K30 5G працює на процесорі Snapdragon 765G і відповідно підтримує роботу в мережах п'ятого покоління. Оперативна пам'ять тут представлена у двох варіантах – 6 ГБ та 8 ГБ. Внутрішнє сховище забезпечене накописувачем об'ємом від 64 ГБ.

Окрім того, новинка оснащена акумулятором на 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки 30Вт.

Камери

Модуль основної камери представлений чотирма об'єктивами.

Головний модуль має роздільну здатність в 64 Мп

8 Мп (ультраширококутний модуль)

5 Мп (супермакро камера)

2 Мп для портретних фото.

Фронтальна камера розміщена у спеціальному отворі. Там розмістили два об'єктиви — на 20 Мп і 2 Мп.

Огляд смартфона Redmi K30 5G – дивіться відео

Ціна

Redmi K30 5G 6 ГБ + 64 ГБ – 1999 юанів (близько 6 800 гривень )

) Redmi K30 5G 6 ГБ + 128 ГБ – 2299 юанів (орієнтовно 7 800 гривень )

) Redmi K30 5G 8 ГБ + 128 ГБ – 2599 юанів (орієнтовно 8 800 гривень )

) Redmi K30 5G 8 ГБ + 256 ГБ – 2899 юанів (близько 9 800 гривень).

Ціни вказані за курсом станом на 31 грудня 2019 року.

Зауважимо, у продаж смартфон надійде в січні 2020 року.

Xiaomi Mi Mix Alpha

Смартфон Mi Mix Alpha потрапив до нашого списку не просто так – окрім "дисплея з усіх сторін" новинка однією з перших отримала 108-мегапіксельний модуль основної камери.

Дисплей та дизайн

Екран Mi Mix Alpha, як ми вже згадували, займаю практично всю площу корпусу (за винятком тонкої смуги на умовно задній панелі, на якій розмістили модулі камери та спалах). Природно, що смартфон не отримав жодних вирізів. Тут ви також не знайдете й фронтальної камери, її роль виконує основний модуль камери.

Технічні харатктеристики

Щодо характеристик пристрою, то вони й справді флагманські. "Серцем" Mi Mix Alpha став 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 855, який працює у парі із 12 ГБ оперативної пам'яті. Вбудованого сховища тут вистачить на будь-що: флеш-накопичувач має об'єм 512 ГБ.

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За автономність смартфона відповідає акумулятор на 4 050 мАг. Якщо вам здається, що цього недостатньо, то виробник переконує, що завдяки оптимізованому програмному забезпеченню такий акумулятор забезпечить роботу пристрою протягом дня. Окрім того, смартфон сумісний з мережами п'ятого покоління 5G, а також підтримує функцію швидкої бездротової зарядки.

Камери

Щодо камер, то їх тут аж три: основний модуль на 108 Мп, а також два додаткові модулі на 20 Мп та 2 Мп. Максимальна роздільна здатність фотографій становить 12 032 х 9024 пікселів.

Огляд смартфона Mi Mix Alpha – дивіться відео

Ціна

Преміальні характеристики вимагають і преміальної ціни. Навіть не зважаючи на те, що Xiaomi часто представляє смартфони із доступною ціною, ця новинка отримала доволі захмарний цінник. В Китаї Xiaomi Mi Mix Alpha продають за 2 800 доларів. Зауважимо, за ці гроші можна придбати новенький Apple MacBook Pro 2019 року випуску, однак він не робитиме вам такі неймовірні знімки, як Mi Mix Alpha.

Xiaomi Mi Note 10

Зауважимо, цей смартфон дебютував на локальному китайському ринку під назвою Xiaomi Mi CC9 Pro. Новинка отримала продуктивний процесор та великий запас батареї. Однак головною фішкою Xiaomi Mi Note 10 – стала найпотужніша камера на ринку.

Основні характеристики

Скруглений у кутах AMOLED-екран має діагональ 6,47 дюймів із роздільною здатністю FullHD та співвідношенням сторін 19,5:9. Вгорі екрану — фронтальна селфі-камера. Роздільна здатність екрану: 1080х2340 пікселів. На екрані відтепер розміщено й сканер відбитків пальців.

"Серцем" Xiaomi Mi Note 10 став 8-ядерний процесор Snapdragon 730G, який у парі із 6 ГБ або 8 ГБ оперативної пам'яті забезпечує відмінну продуктивність. Вбудоване сховище тут представлена накопичувачем на 128 ГБ або 256 ГБ.

Огляд смартфона Xiaomi Mi Note 10 – дивіться відео

Акумулятор в Mi Note 10 справді потужний і припаде до снаги геймерам та любителям дивитися YouTube на смартфоні. Смартфон має незйомний акумулятор ємністю 5 260 мАг, що підтримує швидку зарядку. У комплекті також є пристрій для швидкої зарядки потужністю 30Вт. Зарядка від нуля до 58 % триватиме всього пів години, а до повного заряду — 65 хвилин.

Камери

Xiaomi Mi Note 10 має якісний режим макрозйомки, цифрове наближення до 50x, нічний режим на 27 Мп, ультра ширококутний режим відеозйомки, що знімає відео в якості 4К та GoPro-режим, що дає змогу записувати відео під час руху без втрат якості.

Селфі-камера на 32 Мп вміє записувати відео в HDR в якості 1080p на швидкості 30fps.

Родзинка на торті — це неймовірна камера на 108 мегапікселів та кілька додаткових об'єктивів:

5-мегапіксельний 5-кратний телеоб'єктив

12-мегапіксельний 2-кратний телеоб'єктив

20-мегапіксельний ультра-ширококутний об'єктив

2-мегапіксельний макрооб'єктив.

Основна камера комплектується сенсором Samsung ISOCELL Bright HMX, створений корейським виробником разом з Xiaomi.

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Ціна

Версія із 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті коштує 12 999 гривень

За модифікацію 6 +256 ГБ пам'яті потрібно заплатити 15 999 гривень .

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